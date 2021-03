PLUSIEURS ACTIONS DE PROTESTATION ONT ÉTÉ ORGANISÉES EN SOUTIEN AUX INDÉPENDANTISTES KABYLES INCARCÉRÉS PAR LE POUVOIR COLONIAL

KABYLIE (SIWEL) — Des rassemblements et des marches en faveur de la libération des militants indépendantistes kabyles, à savoir Lounès Hamzi et Djamel Azaim, incarcérés depuis des mois dans les geôles du système colonial, ont été organisés, durant ce week-end, dans les différentes villes et villages de la Kabylie.

Ainsi, à Makouda, commune relevant de la préfecture de Tizi-Wezzu, des dizaines de manifestants kabyles ont organisé une marche, devenue hebdomadaire, le 26 mars dernier, au niveau du centre ville de la commune, pendant laquelle ils ont appelé à la libération immédiate du militant kabyle Lounès Hamzi, écroué par la mafia colonial, depuis le 6 octobre 2020, à Koléa. Plusieurs posters de Lounès, devenu symbole de la lutte pour l’indépendance de la Kabylie, et des pancartes réclamant sa libération ont été brandis par les manifestants, qui n’ont pas cessé de scandé des slogans et des chansons fustigeant le pouvoir colonial d’Alger durant la marche. Un autre rassemblement, qui a drainé plusieurs dizaines de militants kabyles, à été organisé, hier, à Iwaquren, village colonel Amirouche, pendant lequel plusieurs intervenant ont pris la parole pour affirmer leur soutien indéfectible aux détenus indépendantistes kabyles et leur combat pour l’indépendance de lakabylie.

Pendant cette prise de parole, Mus Akkouche, militant indépendantiste du MAK, avec une maitrise parfaite de la langue kabyle, à tenu a fustigé les hirakistes de la kabylie qui détruisent la langue kabyle en scandant des slogans en langue arabe pendant les marches. Il continue en disant que les militants du MAK c’est la kabylité avant de finir par dire aux progressistes du mouvement dit hirak que, face à la montée du mouvement islamiste Rachad dans le hirak kabyle, la solution c’est l’indépendance de la Kabylie.

A At Saci, village relevant de la commune d’Ighil Ali, sise dans la préfecture de Vgayet, le comité de soutien aux militants d’At Abbas a organisé un rassemblement pendant lequel plusieurs intervenants ont tenu exprimé leur soutien inconditionnel aux militants indépendantistes incarcérés et ceux qui sont harcelés par la justice coloniale et qui vont comparaitre, le premier avril prochain, devant le tribunal colonial de Vgayet.

Youva Amazigh

