PEUPLE KABYLE, 20 AVRIL 1980 / 20 AVRIL 2021, 41 ANS DE LUTTE DU PEUPLE KABYLE

KABYLIE (SIWEL) — Né dans le cadre de la résistance du peuple kabyle contre la dictature algérienne, vecteur de l’idéologie arabo-islamiste, le MAK, mouvement pour l’autodétermination du peuple aqvayli, a toujours mené aux côtés des siens, le juste combat étant celui pour l’Identité, la Liberté, la Justice, la Démocratie et la Paix. Idéaux que le mouvement juge atteignables par l’édification de la République de Kabylie, comme disait Lounès Matoub dans son dernier message sur scène, au Zénith de Paris.

Aujourd’hui, notre mouvement continue toujours ce combat de longue haleine et ce, dans le contexte des douloureux évènements que connaît notre pays, la KABYLIE. Mouvement de luttes multiples, le MAK poursuit inlassablement le combat contre toutes les formes de violence que subit notre peuple de la part des forces réactionnaires, avec toutes les tragiques conséquences que chacun sait.

Par respect pour la mémoire de tous nos compatriotes disparus, ainsi que par compassion envers ceux qui souffrent des affres de ces violences ayant induit des centaines de milliers de déplacés internes à travers le pays, sans compter des dizaines de milliers de réfugiés en grande déshérence dans les pays voisins voire au-delà de la Méditerranée, nous ne pouvons pas célébrer dans la joie ce quarante-et-unième anniversaire. C’est pourquoi je vous invite, à consacrer cette journée à la réflexion et au recueillement.

Confions-nous à cette identité puissante et enracinée pour qu’elle nous inspire et nous fortifie afin que nous ne perdions pas de vue notre principal objectif qui est celui de reconstruire notre pays dans l’Unité, la Paix, la Concorde et la Tolérance. Mobilisons-nous camarades militantes et militants, amis et sympathisants, pour être concrètement aux côtés de notre peuple, où que nous soyons, afin de lui apporter notre soutien indéfectible en ces circonstances difficiles.

Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont déjà répondu aux appels de TAQVAYLIT, pour la mobilisation des dons et invite les autres à les suivre, il en va du salut de notre peuple. Je saisis cet instant pour appeler tous mes compatriotes de tous bords, à se rassembler et à cultiver chaque jour et chaque instant, la Paix et l’Amour du prochain, car c’est dans la quiétude que nous réapprendrons le vivre ensemble, comme avant, comme toujours. C’est dans cet esprit que nous pourrons redonner, à notre grand et beau pays la Kabylie, l’opportunité d’un nouveau départ, afin de se reconstruire et d’exister en tant que Nation moderne et prospère.

Nesεa yiwen n umulli, εecrin yevrir id yezga assen id nevda tikli id tenguga.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Rabah Ilourmane,

