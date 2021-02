PÉTITION CONTRE L’ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT À BLIDA: AUX KABYLES ALGÉRIANISTES L’ALGÉRIE VOUS REJETTE !

ALGÉRIE (SIWEL) — Le rejet de l’enseignement de tamazight se poursuit à travers les préfectures arabes algériennes. Les parents d’élèves de la localité de Bouinane, relevant de la préfecture de Blida ont lancé une pétition contre l’enseignement de tamazight à leurs enfants au niveau des écoles primaires.

Dans ladite pétition, destinée au Directeur de l’éducation de la préfecture précitée, les parents demandent explicitement la suppression pure et simple de la langue amazighe comme matière de l’emploi du temps de leurs enfants et de leur programme scolaire sous prétexte que leurs enfants n’arrivent pas à assimiler cette langue un fait qui a provoqué la perturbation de leur scolarité, selon eux.

Pour rappel, une action similaire a eu lieu, en septembre 2018, à Jijel où les parents d’élèves ont protesté contre l’enseignement de tamazight en organisant un rassemblement devant une école primaire tout en refusant à leurs enfants d’assister au cours de tamazight, ces parents, sans honte et sans aucun scrupule, ont exprimé leur haine et leur racisme envers cette langue dans une vidéo que les médis et les réseaux sociaux arabes ont largement partagée. Cet état de fait a fait agir les lycéens et les collégiens de Kabylie qui ont à leur tour boycotté les cours de langue arabe pendant plusieurs jours et sont sortis massivement dans la rue pour protester contre cet acte raciste.

« Quelle aurait été la réaction des arabes si c’étaient des parents kabyles qui avaient lancé ce genre de pétition contre l’enseignement de la langue arabe ? », se demande Saïd, un parent d’élève kabyle dont le fils scolarisé trouve d’énormes difficultés à l’école à cause de la langue arabe. « Leurs enfants ont tous des résultats catastrophiques en langue française mais jamais ils se sont soulevés pour dire que cette langue doit être supprimée du programme scolaire, cela veut dire que ce geste est motivé par leur racisme et leur haine envers tout ce qui a une relation avec la Kabylie », dit Mohand, tout en étant convaincu que face à cette réalité l’indépendance de la Kabylie s’impose.

Youva Amazigh

