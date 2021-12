PERQUISITION MUSCLÉE DE LA GENDARMERIE COLONIALE ALGÉRIENNE AU DOMICILE DU MILITANT KABYLE RAHIM AT TEWATI

BOUANDAS (SIWEL) — Le domicile du militant Rahim At Tewati, d’At Slimane, village Salouf, a subi hier matin (13/12/2021), une intrusion-perquision des gendarmes coloniaux, lesquels étaient partis pour l’arrêter. Ne l’ayant pas trouvé, ces derniers ont violenté sa mère âgée et malade, diabètique, ainsi que sa sœur. Hospitalisées, la mère et la fille, n’ont quitté l’hôpital qu’en fin de journée.

Une convocation de se présenter aux locaux de la gendarmerie de Bouandas a été remise au père de Rahim avec ordre de la lui faire parvenir et de l’obliger à se présenter sans délais.

La chasse continue avec son lot de violences et de harcèlements des familles.

Halte à la répression coloniale algérienne en Kabylie.

SIWEL 140649 DEC 2021