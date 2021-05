Paru au Journal Officiel de la Kabylie : Décret portant classification de l’État algérien en tant qu’État terroriste

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE EN EXIL (ANAVAD)



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE (MAK)

TASELWIT

LA PRÉSIDENCE

TagzemtDécret portant classification de l’État algérien en tant qu’État terroriste GZM N° 2021/ASAN/FASM/0502

– Considérant l’occupation militaire de la Kabylie par l’Algérie depuis 1962

– Considérant l’arrestation de plus de 500 hommes au lendemain de la guerre de Kabylie (1963-1965)

– Considérant la torture pratiquée contre la plupart des opposants kabyles depuis 1963

– Considérant l’opération Cap-Sigli de décembre 1978 pour visant à accuser la Kabylie d’insurrection armée

– Considérant la torture pratiquée contre les Kabyles arrêtés durant le printemps de 1980

– Considérant l’arrestation arbitraire et la torture pratiquée contre les étudiants ayant manifesté à Alger et Vgayet le 19 mai 1981

– Considérant la séquestration de la dépouille du Colonel Amirouche jusqu’à juillet 1982 par l’Etat algérien pour empêcher le peuple kabyle d’avoir un lieu de pèlerinage

– Considérant la terreur qui sévissait contre tout document amazigh jusqu’en 1988

– Considérant les assassinats par l’Algérie d’opposants kabyles dont Belaid Ait Medri, Krim Belkacem, Me Ali Mecili, Matoub Lounès, Ameziane Mehenni…

– Considérant l’emprisonnement et la condamnation par la Cour de Sûreté de l’Etat des fondateurs de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme en décembre 1985

– Considérant l’acte terroriste d’un gendarme algérien qui, le 08/10/1988, avait déchargé sa Kalachnikov sur Matoub Lounès et qui n’a jamais été inquiété

– Considérant l’assassinat de nombreux intellectuels et journalistes durant les années 90 attribués aux islamistes mais en réalité perpétrés par les services algériens

– Considérant les 3 000 disparus, liquidés par les services algériens entre 1993 et 1997

– Considérant l’assassinat des moines de Tizi-Ouzou en date du 27/12/1994, et celui des moines de Tibhirine par les services algériens en 1996

– Considérant l’assassinat de Matoub Lounès en date du 25/06/1998

– Considérant l’assassinat du lycéen Massinissa Guremah le 18/04/2001 à bout portant par un gendarme dans les locaux de la Brigade de Gendarmerie de At Dwala (Beni Douala)

– Considérant le massacre du « printemps noir » de 2001 durant lequel plus de 120 personnes furent tuées, plus de 1200 personnes handicapées à vie

– Considérant l’usage d’armes de guerres contre de pacifiques manifestants kabyles durant le printemps noir

– Considérant l’amnistie de janvier 2006 effaçant tous les crimes de sang politiques des services et de l’armée algérienne depuis 1962

– Considérant la sanglante répression de la marche populaire du 20 avril 2014 à Tizi-Ouzou

– Considérant la répression policière et la torture pratiquée contre des militants pacifiques, partisans du droit à l’autodétermination de la Kabylie depuis 2014 à ce jour

– Considérant le projet d’un génocide kabyle baptisé « OPÉRATION ZÉRO KABYLE » officialisé par la rencontre de Mostaganem tenue du 18 au 20/08/2019 sous l’égide de l’armée algérienne.

– Considérant la campagne de propagande mensongère faisant partie de l’arsenal terroriste de l’Etat algérien, déployée depuis fin mars 2021 et visant à diaboliser le mouvement pacifique du droit à l’autodétermination de la Kabylie (MAK)

– Considérant l’acte illégal de l’Etat algérien de classer le MAK en tant qu’organisation terroriste sur la base d’un dossier entièrement vide

– Considérant la répression exercée par l’Algérie contre le peuple kabyle, sans discontinuer depuis 1962

– Considérant la mise sur pied de l’Anavad, le Gouvernement Provisoire Kabyle en exil, le 01/06/2010

– Considérant l’installation de l’Imni, le Parlement Kabyle, le 02/09/2020

Le président du Gouvernement Provisoire Kabyle en exil, après consultation des différentes instances du MAK et de l’Anavad,

Décrète :

Article 1 : L’Etat algérien est classé comme un Etat terroriste

Article 2 : La Kabylie, victime du terrorisme d’Etat et du colonialisme algérien, est en droit de juger les coupables de crimes commis contre ses enfants et sa souveraineté

Article 3 : Le présent décret est envoyé aux Nations Unies (Secrétaire Général, Conseil de Sécurité et Assemblée Générale)

Article 4 : Le présent décret est publié au Journal officiel de l’Anavad

Article 5 : Il prend effet à partir de sa publication au Journal Officiel

Exil, le 25/05/2021

Signé : Mas Aselway, Ferḥat At Sεid (MEHENNI)

SIWEL 262245 MAI 21

