NEČČ D AQVAYLI, ƔER TAMA N GMA-INU ACAWI « AZENAẒAR »

VGAYET (SIWEL) — Awal ɣef umeɣnas Azenẓar Acawi

Yasin Ɛebderrezaq, i yettwasnen s yisem « Azenẓar », d mmi-s n tmurt n Yicawiyen, d ameɣnas n yizerfan n umdan, d umussu asduklan, yekki deg umussu n Timanit MAC-Chawi, i yessuturen s talwit azref n tudert d yimal ara yessuffɣen aɣref Acawi ɣer tafat. Yeɣra di tesdawit n Vgayet, icennu s tutlayt-is Tacawit i yettwagezzren d iseggasen, d leqṛun aya.

Mi sa-tettunefk tegnit, yeɣra di Vgayet, yella d afud i yimeɣnasen Iqvayliyen, yettiki akk di tikliwin d temliliyin i ɣer i d-yessawel umussu MAK, yella d ameddakel n yimeɣnasen Iqvayliyen, akken ma llan ḥemmlent, acku d gma-tsen, d Amaziɣ am nutni.

Cfiɣ mi yi-d-yenna: « Aqli-iyi ttheggiɣ yiwen n uḍevsi s tutlayt-inu Tacawit, rriɣ ad teskelseɣ dagi di tmurt n Leqvayel, acku ɣur-neɣ ɣelqent akk tewwura. Maca akka tura ur sɛiɣ ara tadrimt d wallalen iwulmen i usekles-ines, d acu kan ssarameɣ ur yettɛeṭṭil ara ad d-yeffeɣ ».

Azenẓar, yekki daɣen deg waṭas n yigrawen d tigawin i d-yettilin deg akk tiɣemmaṛ n tmurt Yiqvayliyen, akked tin n Yicawiyen. Ivedd ɣer tama n Yimaẓaviyen, d Yimuhaɣ n Azawad, akked Yirifiyen….

Yekki ula d deg tfaska n ccna Amaziɣ, di Vgayet, maca imsuddsen n tneggarut-agi, ur as-fkin ara azal i yuklal. Γas ma ẓran, ḥṣan akkit, d akken icennu akken iwata, d acu kan rran iman-sen ur slin ara.

Deg yiwen n useggas, irza ɣer tmurt n Tunes ad d-yesɛeddi kra n wussan n yimuras dinna. Maca ula d imsulta n Tunes ur tezgilen ara, ɣlin fell-as s teytiwin d rregmat. Mi yeccetka ɣer temqeddemt n Lezzayer dinna, nnan-as-d ur nesɛi d acu ara ak-d-nexdem.

Azenẓar Acawi, am netta am yimeɣnasen Iqvayliyen, i yecvan : Riyaḍ Ḥemcac, Yeḥyun Lɛerbi, Ǧamal Menṣuri, Ɛebderrezaq Uɛisa, Farid Ǧennadi, Herrur Ǧamal, Buceɛlal Zahiṛ, Busɛid Leḥsen, yessawel-as-d uxxam n war-taɣdem n Vgayet, ad d-iɛeddi di ccraɛ, imi yekki am netta am watmaten-is Iqvayliyen, deg leqdic-nni n 2016, anda i d-vedden ɣer yidis n Yimẓaviyen, d usuter n tlelli n Kamal Fexxaṛ.

Ad nessuter akk i yimeɣnasen Iqvayliyen ad d-ilin ɣer tama n Yasin Ɛebderrezaq. Azenẓar d gma-twen, d gma-tneɣ i merra. Ihi afus deg ufus, tikli-nneɣ ur tettnus. Γer tama-k a gma Azenẓar.

Idir@K

SIWEL 072250 MAR 21