Naissance du Comité international de soutien aux otages Lounès Hamzi et Djamel Azaim ainsi que tous les militants Kabyles harcelés par Alger

KABYLIE (SIWEL) — Pour faire face au racisme, à la répression et à l’emprisonnement des citoyens et militants politiques Kabyles par l’Algérie coloniale, notamment Lounès Hamzi et Djamel Azaim qui croupissent dans les geôles algériennes, le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), fer de lance de l’indépendantisme kabyle, se déploie et s’organise sur le terrain.

Ainsi, il a été décidé de mettre sur pied un Comité international dénommé « Comité de soutien aux otages Lounès Hamzi et Djamel Azaim ainsi que tous les militants Kabyles harcelés par Alger » dont la mission est :

D’alerter le peuple Kabyle et la communauté internationale afin d’obtenir la libération des otages.

Soutenir leurs combats en en protégeant leurs idées.

Venir en aide à leurs familles.

Pour y parvenir, tant en Kabylie qu’au sein de la diaspora, des appels aux rassemblements et des actions de sensibilisation auprès des Kabyles et des instances internationales seront lancés.

En relation avec des structures militantes régionales en Kabylie, la direction de la coordination de ce Comité est confiée à un collectif de militants.

SIWEL 201415 MAR 21