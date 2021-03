NAISSANCE DE LA SECTION MAK-PYRÉNÉES ORIENTALES

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵝⵎⵓⵔⵝⵏⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COMMUNIQUÉ

À quelques mois de la naissance de la section MAK de l’Hérault, la communauté indépendantiste kabyle des Pyrénées orientales s’est réunie le 20 mars 2021, pour la création officielle d’une section MAK dans le département des Pyrénées orientales.



Nous, section MAK Pyrénées orientales, avons procédé à l’élection démocratique par vote à main levée d’un bureau composé d’un président, d’un secrétaire général et d’un trésorier. C’est avec engagement et détermination que les membres de la section souhaiteraient représenter le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie et promouvoir ses actions dans la région.

La section MAK Pyrénées orientales inscrit son travail dans une démarche collective nouvelle, encouragée par l’honorable initiative du bureau de la diaspora, celle-ci est basée sur des valeurs d’éthiques et de démocratie. En effet, la section MAK des Pyrénées orientales va se joindre aux différentes sections de sud de la France (l’Hérault, Toulouse et Paca) pour s’agrandir dans le cadre d’une coordination sud de France très prochainement.

Pour contacter la section veuillez écrire à : makpyreneesorientales@gmail.com

Vive le peuple Kabyle

Vive la Kabylie Libre et indépendante

Signé :

Dyhia Tilelli

Présidente de la section-MAK Pyrénées orientales

20 mars 2021

SIWEL 262013 MAR 21