NADIA IḤEMMUTEN, LA KABYLIE SE SOUVIENDRA

C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Massa Nadia Iḥemmuten, une des braves militantes kabyles. Cette dame très active et toujours à l’avant grade nous quitte précipitamment à l’âge de 64 ans.

Je tiens à lui rendre hommage à juste titre, car elle a beaucoup donné pour notre combat. Elle ne rate jamais les rendez-vous pour défendre les droits du peuple kabyle et pour dénoncer l’injustice qui s’abat sur la Kabylie.

Cette grande dame était à l’initiative de plusieurs actions qui ont permis de préserver et de promouvoir l’identité kabyle (création d’associations, création de programmes franco-kabyles…) .

Je suis très attristée, car Nadia part en portant dans son cœur beaucoup de tristesse concernant ce qui se passe en Kabylie et surtout qu’elle part sans revoir sa chère terre natale une dernière fois ni y être enterrée.

La rude actualité que vit la Kabylie depuis plusieurs mois (arrestations arbitraires, torture, violation des droits de l’homme…) l’a profondément attristée. Dans tous nos échanges, elle n’arrivait pas à réaliser comment des hommes et des femmes à l’image de notre président Ferhat Mehenni peuvent être accusés de terrorisme et condamné de 20 ans de prison ferme par la mafia d’Alger.

Elle a soutenu corps et âme les sinistrés kabyles suites aux incendies criminels de 2021, elle était à l’initiative de plusieurs actions notamment à Marseille.

Nadia portait toujours l’image des détenus kabyles un par un dans sa tête et dans son cœur, ses questions étaient toujours orientées sur la démobilisation du peuple kabyle et la normalisation de la violence sur notre peuple qui devient de plus en plus banalisée et ce même au fin fond de nos villages qui étaient pourtant connus jadis comme les fiefs des résistants et des valeureux !

Elle ne comprenait pas pourquoi le MAK est laissé seul à se battre pour un droit universel devant le silence assourdissant de toute autre mouvance kabyle comme s’il n’y a que les militants du MAK qui sont Kabyles !

Enfin, tout cela pour dire que derrière son joli sourire, elle cachait beaucoup de questionnements et de tristesse sur son identité et sa chère terre kabyle tant bafouées.

Qu’elle repose en paix et que son combat soit perpétué à travers tous les Kabyles qui ont ce grand amour pour leur patrie tout comme Nadia.

Au nom du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, je présente nos sincères condoléances à son mari et ses enfants et à toute sa famille.

Nos chaleureuses pensées vous accompagnent dans cette douloureuse épreuve.

J’invite tous ceux qui peuvent assister à la cérémonie de recueillement pour l’accompagner à sa dernière demeure :

Demain Samedi 5 novembre à 09 h

Dépositoire de l’Hôpital de la Timone, 3 Bd Testanière, 13005 Marseille

Dyhia AT HAṚUN

Présidente de la Coordination MAK Sud – France

SIWEL 042000 NOV 22