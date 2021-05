NABIL BOUSSEKINE – 6 MOIS DE PRISON FERME REQUIS PAR LE TRIBUNAL COLONIAL ALGÉRIEN

KABYLIE (SIWEL) — Nabil Boussekine un militant pacifiste indépendantiste qui dérange beaucoup le pouvoir colonial d’alger, par sa détermination et dévouement pour la cause Kabyle, il s’est fait arrêté plusieurs fois par les forces de répression et sauvagerie du colonialiste algérien, pendant sa dernière arrestation qui remonte au 26 Avril 2021 les agents de la police terroriste algérienne l’ont gravement tabassé, puis il a été présenté au tribunal de Sidi M’hammed d’alger. Hier le procureur près du dit tribunal a requis 6 mois de prison ferme, pour seul motif amour de sa Kabylie, le même motif pour lequel croupisse le président de la coordination régionale Ouest Lounes Hamzi, et Djamel Azaim. Ainsi nos 8 militants pacifistes détenus sous mandat d’arrêt, décision arbitraire du tribunal injuste d’ Aqvu.

Le verdict de notre frère Nabil Boussekine sera rendu le mercredi 02 juin 2021.

Toute notre solidarité avec nos frères jugés arbitrairement par le pouvoir criminel d’alger, qui monte sans cesse les cadences de l’arbitraire contre les militants du MAK et le peuple Kabyle généralement, seule notre union tant que Kabyles qui fera face à ce colonialiste algérien génocidaire, qui ira sûrement aux bouts de ses plans machiavéliques visant à exterminer la Kabylie, comme c’était la coutume de ses anciens maîtres lors des événements de 80-81 et de 2001.

BASTA !!!

Vive la Kabylie.

Vive l’union du peuple Kabyle.

SIWEL 271509 MAI 21