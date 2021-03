NABIL BOUSEKKINE, LIBÉRÉ AUJOURD’HUI, A ÉTÉ VIOLEMMENT AGRESSÉ LORS DE SON ARRESTATION

KABYLIE (SIWEL) — Le militant kabyle Nabil Bousekkine, originaire d’At Ourtilan, étudiant à l’université de Bab Ezzouar, arrêté à Alger, le vendredi dernier, libéré aujourd’hui, a été violemment agressé lors de son arrestation, avant d’être mis en garde à vue au niveau du commissariat central d’Alger centre, où il a été incarcéré pendant deux jours.

Ainsi, des blessures plus au moins profondes et des égratignures graves sont visibles sur son visage, ses yeux et tout son corps provoquées par les coups violents qu’il a reçu pendant son passage à tabac par les policiers coloniaux d’Alger, lors de son arrestation.

En effet, selon des sources, avant qu’il soit admet au commissariat précité, plusieurs autres commissariats d’Alger n’ont pas voulu le prendre après avoir constaté l’ampleur de ses blessures et la gravité de son état.

Pour information, ce jeune kabyle de 26 ans, qui a fait déjà deux fois la prison coloniale, est, selon ses avocats, mis sous liberté provisoire et son procès est programmé pour le 28 avril prochain. Il est à noter que ce n’est pas pour la première fois qu’un kabyle soit violemment agressé par les agents racistes de la police coloniale à Alger mais il y avait des cas similaires qui ont subi la violence et le racisme de la police anti-kabyle d’Alger, en l’occurrence l’affaire de Walid Nekkiche qui a subi une terrible agression et humiliation pendant 6 jours, lors de son interrogatoire, pendant le mois de novembre 2019, à l’intérieur d’un commissariat colonial d’Alger.

Youva Amazigh

SIWEL 282350 MAR 21