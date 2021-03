MUS AKKOUCHE REELU PRÉSIDENT DE LA COORDINATION UNIVERSIRAIRE DU MAK DE VGAYET

UNIVERSITE DE VGAYET (SIWEL) — A l’issue de leur assemblée générale élective organisée Mardi 02 Mars 2021, les militants de la coordination universitaire du MAK de Vgayet ont réélu Mustapha Akkouche au poste de président.

Devant une assistance composée d’anciens et nouveaux militants et militantes et en la présence des membres de la coordination régional Est du MAK, l’ancien bureau exécutif a présenté le bilan moral et financier

Mas Aselway, Ferhat Mehenni a quant à lui intervenu par téléphone pour recadrer les objectifs stratégiques du MAK et la notion d’alliances et d’union des Kabyles.

Après l’évocation de l’actualité politique qui prévaut en Kabylie, s’en est suivie l’élection de l’exécutif qui se compose comme suit :

Président : Mustapha Akkouche

Vice-président : M.B

Secrétaire général : B.M

Chargés à la communication et l’information : B.H – R.H – M.Z.

Chargé à la rédaction : I.T – B.G – A.A – S.H – B.N – M.K – B.A.

Trésoriers : A.Y – F.F

Chargés de stratégie et actions politique : O.B – B.A – T.L

Une présentation du nouveau règlement intérieur régissant le mouvement indépendantiste Kabyle sera effectuée semaine prochaine pour l’ensemble des militants.

Le chargé à l’organique du MAK, Mounir BOUTEGRABET, tout en félicitant les organisateurs de cette élection qui s’est déroulée dans une transparence totale, il a présenté ses félicitations au président réélu et aux membres du bureau exécutif qu’il assure rester à leur disposition.

L’heure de l’indépendance de la Kabylie a sonné plus que jamais. Seule la Kabylie libre et indépendante est à même capable d’offrir une vie meilleure et digne aux Kabyles.

SIWEL 041030 MAR 21