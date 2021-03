KABYLIE (SIWEL) — Hier, en date du 06.03.2021, j’ai rencontré des militant(e)s dans un but bien précis : celui d’unifier et réunifier le peuple Kabyle dans sa quête de sa reconquête de son indépendance totale sous la bannière du MAK. si mon nom a été utilisé à des fins politiciennes je m’en démarque totalement. Je suis et reste militant du seul MAK. Dont acte.

CHERIFI AHCENE

Le, 07-03-2021

SIWEL 071145 MAR 21