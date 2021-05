MESSAGE DE SOUTIEN POUR LOUNES HAMZI PAR YACINE AKVAYLI, LE CHARGÉ DE MISSION À L’ORGANIQUE DU MAK

A toi Lounès,

Ta liberté confisquée ne l’est pas pour de vaines raisons. Par ton combat juste et noble, tu apportes ta pierre à l’édifice pour une Kabylie libre et indépendante. Nous savons combien les temps sont durs pour toi en ce moment. Les ennemis de la Kabylie œuvrent avec vigueur et acharnement afin de te contraindre à courber l’échine. Ils projettent dans leurs desseins funestes de dissuader tous ceux qui portent notre idéal dans leurs cœurs.

Tu n’abdiqueras pas car ton courage et ta détermination sont des armes redoutables qui effraie ceux qui ont acté ton emprisonnement. Tu as foi en ta cause et de ce fait nul ne saurait ébranler la force de tes convictions. Nous ne t’abandonnerons jamais.

Nous sommes tous tes frères et sœurs et nous nous tenons à tes côtés corps et âme. Nous serons nombreux à ton audition et nous clamerons haut et fort ta libération.

Liberté à Lounès Hamzi et vive la Kabylie libre et indépendante.

Yacine Akvayli

SIWEL 100915 MAI 21