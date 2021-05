MESSAGE DE SOLIDARITÉ DE HAMID BENSAAD À LOUNES HAMZI À LA VEILLE DE SON PROCÈS ARBITRAIRE

Liberté pour Lounes Hamzi

Tilelli i Lounes Hamzi

A l’approche de ton procès arbitraire, qui aura lieu demain 10 mai 2021, au pays de nos colonisateurs, j’ai eu une énorme et profonde pensée à toi mon ami et frère Lounes.

Entre nous un parcours d’amitié, un parcours de lutte chamarrées de multitude de souvenirs inoubliables qui nous relient à notre noble cause depuis un chemin de lutte incorruptible, et qui me reviennent dans mon esprit à chaque instant où quelqu’un évoque ton nom, ou à chaque instant où ton image transperce mes yeux.

Le 14 juin 2019, était peut être jusqu’ici, notre dernière bataille qu’on a mené ensemble contre les services coloniaux algériens avant que mon exil ne survient. Je me souviens tristement de ce rassemblement prévu pour célébrer la « Journée de la Nation Kabyle », je me souvient également de la façon duquel ils nous ont empêché, comme je me souviens en dernier lieu, de la manière cruelle dont tu as été embarqué par une bande des forces du désordre algéro-coloniale, à partir de l’université Mouloud Mammeri jusqu’au commissariat centrale du Tizi-Ouzou, où nous faisions par suite, objets de tabac inédit sous des coups de matraques et des tazers électriques.

Non, ils n’ont pas réussi à nous faire reculer, ni de nous faire changer notre trajectoire, au contraire leur répression n’a fait qu’augmenter notre détermination avec envergure. La prison où ils t’ont mis actuellement, est leur seule solution de te faire taire et te faire éloigner de tes siens. Mais, patience mon frère, l’arbitraire ne dure jamais.

Demain ça sera ton procès, c’est le jour que nous attendions avec impatience depuis ton incarcération arbitraire. J’espère en conséquence te voir en liberté parmi les tiens, tes parents en particulier, et tes amis en général.

Bonne chance mon frère…de tout cœur avec toi.

Hamid Bensaad

