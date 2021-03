MESSAGE DE REMERCIEMENTS DU PRÉSIDENT DE L’ANAVAD FERḤAT AT SƐID

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

Vous avez été des milliers hier, 05 mars 2021, à célébrer l’anniversaire de Mas Aselway, en mettant un mot ou sa photo sur vos profils des réseaux sociaux. Vous avez également été des milliers à lui adresser des messages de soutien et d’encouragement et à lui témoigner votre amitié et respect.

Très touché par ces marques de sympathie et de reconnaissance, le président de l’Anavad Mas Ferḥat At Sɛid, vous en remercie du fond du cœur.

Il adresse ses remerciements à toutes et tous les militants qui se sont cotisés pour lui faire un cadeau à cette occasion.

TANEMMIRT

Aksel Ameziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Exil, 06-03-2021

SIWEL 061140 MAR 21