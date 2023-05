Message de félicitations de Rachida Ider à Massinissa Askeur lauréat à Venise du prix du Lion d’Or pour les arts visuels

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

Message de félicitations

C’est avec joie et une grande ferveur que nous avons appris, durant la fashion week de Milan à l’occasion de la Mostra de Venise, l’attribution du premier prix du Lion d’Or pour les arts visuels à notre compatriote kabyle Massinissa ASKEUR.

En cette heureuse circonstance, j’adresse en mon nom personnel en tant que ministre de la Langue et de la Culture et au nom de l’ensemble du Gouvernement provisoire kabyle en exil nos sincères et chaleureuses félicitations à notre compatriote pour cette consécration de renommée internationale qui honore la Kabylie toute entière. Je saisis également cette occasion pour adresser ma reconnaissance à monsieur Massinissa Askeur pour son talent et son art subtil.

Après avoir exposé son travail à la Biennale de Venise et au Carrousel du Louvre, en tant que symboliste le plus important en Italie, l’éditeur de presse Mondadori l’a classé dans son annuaire « Artisti 22 » parmi les 500 artistes contemporains les plus influents au monde.

Cette suprême récompense est le témoignage de la reconnaissance des qualités de l’homme au parcours artistique exceptionnel, pétri de talents, plasticien, peintre symboliste et spécialiste dans l’art abstrait surdoué et passionné, qui désormais advint une référence mondiale de l’art contemporain.

Veuillez agréer, monsieur ASKEUR, l’expression de ma haute considération.

Rachida Ider BERRADJ

Ministre de la Langue et de la Culture

Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad)

SIWEL 071810 MAI 23