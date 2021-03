MELMI ARA NEBRU I TADYANT N WAFFER AKKED UMERƔUN?

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Deg uẓeṭṭa yeṭṭuqet wawal, gar iḍeli d wass-a, ɣef taɣtest yeddem uselway n Fransa Mass Macron i lmend n tulya n-izmamen uffiren( archives secrets) n trad n 1954.

Am yal tikelt wid ikecmen deg uskasi-agi d leqbayel. Ɣer tuget n-imeskasiyen-agi, tulya n yizmamen-agi tussad di lawan akken ad tesebgen, i wid yugin ad amanen azal n-iseflan id tefka tmurt n Leqbayel, akken Lẓzayer ad tawwi timunent-ines. Zun akken yura di lyafuxa n-iqbayliyen di yal tikelt ad awwin tbut : uklalen taẓẓirit, uklalen ula d nitni ad illin d- iẓẓiriyen! D-ahdum waya , imi iruḥ am akken nugi ad neffeɣ si yir targit!

Lemmer id ak-terbih ay ul, lemmer timsal ddan-t akken ilaq, tili ass-a d wiyaḍ ara yesutren tesriḥ ɣer leqbayel akken ad bedren tagrawla n 54. Anwa ur neẓri belli amur ameqran n-imeɣrasen d tamurt n leqbayel i ten-id yefkan? Anta tardest di tmurt n Lẓẓayer deg ur yuzil ara yidim aqbayli i lmend n timunent ? Anwa ur neẓri belli ula d zedmat id yellan di Lẓẓayer tamanaɣt ass n umezu n Unbir d-Uɛamren akked yerfiqen-is isen-t yellan di lmendad ? Anwa ur nezri s tadyant n Ali Mellah i yemeẓlen di Ṣeḥra netta d kra n waqbayli yedan yid-s akken ad siɣen tagrawal di tamnadt-nni ? Imedyaten mačči yiwen, mačči sin. Amrar ɣezzif… !

Di tilawt, taluft ur teḥwaj ara tuzya tunḍa , lemmer mačči d leqbayel , tili Lẓzayer werǧin ad teffeɣ seg tucar n Fransa. Cukkeɣ mačči d Krim Belkcem ar aɣ- yeskidben deg annect-a !

Maca xas akka kulci iban , mazal kra n watmaten, ttḥulfun s yiman-nsen amzun d lkerya i kran amkan deg akal-nsen. Ilaq ad sqizben kra i wid ur ten-nuklal akken ad demɛen amdiq gar-sen. D tagi umi sawalen imesnimawen ( psychologues): lkerh n yiman( la haine de soi ) ! Leqbayel yettxemimen akka, mazal ur d fiɣen ara di tyersi yesduluyen ixef ( complexe d’infériorité ). Xudi lemmer ad refden s timi, ad affen ziɣ lemmer mačči d-iqbayliyen kra ur yettbedad di tmurt-agi umu semman Lẓzayer ( ma d arraw-im yisen i tbedd Lẓẓayer ! id yenna deg awal-is Lounis Ait Menguellet).

Taluft ur teḥwaj-ara aṭas n-unadi. Lemmer yal yiwen deg-nneɣ ad yezzi kan ɣer ccna amḥadi n isegassen 70/80 ( ɣef llan di lmendand Ferhat Mhenni, Idir, Lounis Ait Menguellet, Matoub Lounes, Zedek Mouloud…….) as id dehrent timsal, ad iwali azal tefka tmurt n leqbayel akken azref ad yefk iẓuran deg akal-a, d wazal id fkan wiyad!

Tamurt id yefkan irgazen am Ɛaban Remdan, Aɛmiruc, Krim Belkcem, Muhend Ulhaj, Iɛazuren, Ait Ahmed Lhusin, Ɛali Melah,Diduc Murad, UƐamran….lemmer di segmen lecɣal i netta-t umi ara unzen wiyad. Meɛna tikwal yettuɣal uqelmun ɣer iḍaren, d win id ḥarren i yettuɣalen d-amatter ! Tedra-tt deg kra n leqbayel am akken is yenna Sliman Azem: tuzma yellan ɣef uccen, rran-tt id ɣef uyaẓid! Ass-a ilaq yal aqabyli ad yegzu belli asuter yekfa. Adellel yekfa. Azenzi deg yir ssuq ifuk. Taluft ur teḥwaj anza( preuve) imi kulci yeddez yebrrez. Ilaq yal aqbayli ad yeffeɣ di tmacahut n waffer akked umerɣun. Ilaq yal aqabyli ad iẓer anda yella yimal-ines…abrid iban i win yugin leɣrur: d lebni n tmurt n leqbayel, war ma nega ccan i wiyad, iɣ yettraǧǧun!

H@S

SIWEL 110926 MAR 21