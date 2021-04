Marches et rassemblements en Amérique du nord pour commémorer les Printemps de Kabylie

MONTREAL (SIWEL) — La Coordination régionale Amérique du nord du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) appelle la communauté kabyle établie au Canada et aux Etats-Unis d’Amérique à prendre part aux commémorations des Printemps kabyles de 1980, 1981 et 2001 pendant lesquels l’Algérie coloniale a assassiné des centaines de jeunes Kabyles qui manifestaient pacifiquement pour que soient respectées leur identité, leur langue et leur culture contre leur assimilation à l’idéologie arabo-islamiste :

À MONTRÉAL :

: Date/Heure : Samedi 17 avril 2021 de 11h00 à 14h30

11h00 : RDV Place Emilie-Gamelin sises au 1500 rue Berri, Montréal H2L2C4

12h00 : Départ vers le siège de Radio-Canada

Rassemblement devant la Maison de Radio-Canada sise au 1400 Boulevard René-Lévesque E, Montréal, QC H2L 2M2

14h30 : Fin du rassemblement

Téléchargez l’affiche en Haute Résolution aux formats : PDF | JPG

À OTTAWA :

: Date/Heure : Samedi 17 avril 2021 à 13h00

Lieu : Rassemblement devant l’Ambassade d’Algérie, sise au 500 Rue Wilbrod St, Ottawa, ON K1N 9M3

Téléchargez l’affiche en Haute Résolution aux formats : PDF | JPG

À WASHINGTON D. C. :

Date/Heure : Samedi 17 avril 2021 de 12h00 à 15h00

Lieu : Rassemblement sur l’esplanade du National Mall, Gravel Walkway, 3rd – 4th Streets

Téléchargez l’affiche en Haute Résolution aux formats : PDF | JPG

Sont également disponibles sur la Docuthèque de Siwel les affiches des autres marches et rassemblements prévus le 18 avril à Paris et le 20 avril en Kabylie en simultané à Tizi Wezzu, Tuvirett et Vgayet : https://www.facebook.com/groups/siwel.docutheque

