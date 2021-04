MARCHE DU MAK À TIZI-WEZZU : UNE GRANDE DÉMONSTRATION DE FORCE DES INDÉPENDANTISTES

TIZI WEZZU (SIWEL) — La marche à laquelle le Mouvement de pour l’autodétermination de la Kabylie a appelé a été un d’un très grand succès, aujourd’hui, à Tizi-Wezzu, malgré la répression.

Ainsi, après avoir fait une centaine de pas loin du portail de l’université Mouloud At Mammer de Hasnaouia, les centaines de militants du MAK se sont vus rapidement entourés d’un cordon de police anti- émeutes pour les empêcher de progresser vers la ville. Quelques dizaines de minutes plus tard, un très grand renfort de manifestants kabyles, déterminé et en colère, a emprunté en urgence la descente du boulevard venant du stade du 1er novembre sont arrivés pour rejoindre et desserrer l’étau sur les indépendantistes. Des heurts et de violents accrochages se sont produits avec la police coloniale qui a été encerclée par les milliers de manifestants. Suite à cet accrochage violent, où plusieurs interpellation ont été enregistrées et des dizaines de blessés ont été signalées, notamment des blessures au niveau de la tête, provoquées par les coups violents de matraques de la police colonial chargés de faire avorter la marche du MAK, les policiers se sont retrouvés dans l’obligation de fuir et de se replier dans la rue abritant les arrêts de bus de la faculté, qui se trouve au nord de l’université Hasnaouia, face à la détermination des manifestants qui les ont surpris par leur nombre et leur acharnement à en découdre avec eux.

Une grandiose marche s’est vite reconstituée pour emprunter ensuite l’artère menant à la ville. Des milliers de personnes, vieux, femmes et enfants ont pu scander presque deux heures de marche durant des slogans en faveur de la Kabylie et contre le pouvoir colonial. Des slogans en langue kabyle ont remarquablement retenti à forte décibels dans les ruelles de la capitale de la Kabylie. Des « ulac smah ulac », « Kabylie indépendante », « Libérez Lounès Hamzi », « vive Ferhat » ainsi que des chansons d’Oulahlou, notamment « A ya barrage » n’ont pas cessé d’être scandés tout au long du parcours allant du portail de l’université jusqu’à la placette où est érigée la statue de Chachnaq, l’endroit dans lequel un grand rassemblement a été organisé et des centaines de drapeaux kabyles sont fièrement brandis. « Le MAK c’est l’espoir de la Kabylie » a dit l’un des manifestants indépendantistes, visiblement heureux de voir un nombre aussi grand de manifestants indépendantistes.

Youva Amazigh

