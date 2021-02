MAKOUDA MAINTIENT LA PRESSION POUR LA LIBÉRATION DE LOUNÈS HAMZI

MAKOUDA (SIWEL) — La mobilisation des citoyens kabyles de Makouda en faveur de la libération de Lounès Hamzi ne cesse de devenir de plus en plus importante au fil des semaines. Hier, les Kabyles de Makouda ont organisé, comme chaque week-end, une grande marche pacifique pour réclamer la libération immédiate et inconditionnelle du militant indépendantiste Lounès Hamzi, arbitrairement incarcéré dans les geôles du pouvoir colonial algérien depuis maintenant 131 jours.

La marche, qui a démarré de la clinique de la ville jusqu’au siège de la sous-préfecture de Makouda, a drainé une foule nombreuse constituée de jeunes, femmes et enfants très nombreux cette fois-ci à répondre à l’appel lancé la semaine passée par les militants organisateurs des marches hebdomadaires en faveur de la libération de Lounès. Des slogans hostiles au pouvoir colonial et en faveur de la libération du militant souverainiste tel que le fameux « pouvoir assassin », « libérez Lounès Hmzi » et « ulac smah ulac » ont été scandé durant toute la manifestation qui a duré plus d’une heure. Des reprises de chansons telles que « ejthagh avrid an3edi », « arraw tlelli » et « pouvoir assassin d’oulahlou », dénonçant l’injustice et l’arbitraire du pouvoir colonial envers les Kabyles depuis des décennies, ont été répétées en chœur et à tue tête par les manifestants visiblement infatigables et déterminés à maintenir la pression hebdomadaire jusqu’à ce que leur enfant soit libéré.

Pour information, une délégation du Congrès mondial amazigh, constituée de plusieurs membres actifs, s’est rendue, aujourd’hui, à la famille Lounès Hamzi et a tenu à exprimer son soutien inconditionnel et son entière solidarité face à l’injustice subie par leur fils Lounès tout en leur promettant de lutter pour sa libération. Pour rappel, Lounès Hamzi, président de la coordination Ouest du MAK, a été incarcéré depuis le mois octobre 2020 à Koléa, est accusé par le pouvoir colonial d’atteinte à l’unité nationale. Depuis, des messages de solidarité et des appels à sa libération inconditionnelle n’ont pas cessé d’affluer de la part de personnalités connues tels que celui du Maitre Kader Mouali et d’organisations non gouvernementales tels celui d’Amnesty internationale et le CMA envoyé depuis quelques jours.

Youva Amazigh

SIWEL 131735 FEV 21