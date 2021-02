LOUNES HAMZI, LE BRAVE !

KABYLIE (SIWEL) — Maître Kader Houali témoigne de la solidarité qu’a porté Lounes Hamzi à tous les militants qu’ils soient indépendantistes ou de d’autres tendances politiques, avant qu’il ne soit lui même emprisonné !

Témoignage pour l’histoire :

– Je témoigne que Lounes Hamzi est parmi les premières personnes qui ce sont rendues au village At Messaoud pour soutenir tout les militants convoqués par la justice dans l’affaire Walid Nekkiche après avoir pris contact avec sa famille et ses proches.- Je témoigne que c’est la première personne qui a pris contact avec la famille de Djamel Azaim l’oublié de tous.

– Je témoigne que c’est la première personne qui a pris contact avec la famille de Sofiane Babaci après son arrestation.- Je témoigne que il a été arrêté des centaines de fois pour avoir soutenu des détenus d’opinion avant et pendant le mouvement du 22 février.

– Je témoigne qu’ à chaque arrestation de militants de tout bord, c’est la première personne qui me contacte pour prendre des nouvelles et m’informer sur sa disponibilité pour un éventuel soutien.- Je témoigne que pour la communauté chrétienne et ahmadites il n’a jamais hésité une seule fois à me manifester son inquiétude et se montre toujours prêt à aider et être utile.

– Je témoigne que pour les citoyens à qui on a confisqué leur passeport il a toujours été présent et à toujours été à l’écoute.

– Je témoigne qu’à chaque fois qu’il se propose en médiateur à chaque fois que il faut éviter les recours en justice pour les militants.- Je témoigne que chaque militant convoqué par la justice il été toujours présent pour eux bravant tous les risques et périls.

– Je témoigne que pour Lui la philosophie des droits de l’Homme ne doit pas être sélective et que il faut savoir être utile à sa société et pour ses frères.

C’est pour ces raisons que chaques citoyen épris de justice et d’égalité à l’obligation de soutenir Lounes Hamzi .

Liberté pour Lounes Hamzi.

Maître Kader Houali

SIWEL 022030 FEV 21