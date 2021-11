LOUCIF HAMANI N’EST PLUS. HOMMAGE DE FERHAT MEHENNI

La plus grande figure de la boxe kabyle vient de tirer sa révérence. Loucif Hamani, natif du village Igufaf (Haute Kabylie) était champion d’Afrique des supers Welters 1975 et 1976. Il avait aspiré à devenir champion du monde. C’était là, un rêve que sa relève tentera de réaliser un jour.

Il avait la particularité d’arborer sa kabylité en allant partout avec sa mère en robe kabyle et ne parlant pas d’autre langue que celle de ces majestueuses montagnes qui, selon l’auteure du livre sur Zidane, donnent des géants.

Il aimait fréquenter les stades pour assister aux matchs de la JSK et Matoub Lounès adorait prendre quelques verres avec lui.

La Kabylie muselée et dépouillée de ses symboles et de ses acteurs renaîtra de ses cendres et un jeune Loucif Hamani verra de nouveau le jour. Chapeau bas, Champion !

Ferhat Mehenni

Président du MAK et de l’Anavad

