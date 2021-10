L’INDÉPENDANTISME KABYLE: UN ESPOIR

KABYLIE (SIWEL) — OUI, l’indépendantisme kabyle est radical car il est d’essence révolutionnaire et aspire à changer radicalement le présent et le destin d’un peuple. Il projette de remettre la Kabylie sur la voie de son processus historique naturel dévié par des élites qui se sont égarées, perdues et qui l’ont menée vers l’impasse.

NON, l’indépendantiste kabyle n’est pas un diviseur, un séparatiste ou un fasciste. Il aspire à libérer son peuple de la sujétion et la soumission à des institutions d’un État qui le méprisent, le torturent, l’emprisonnent, le brûlent et l’asservissent.

OUI, l’indépendantisme kabyle appelle à un patriotisme kabyle sans haine ni mépris envers les autres peuples. Il recommande à chacun de ses militants, sympathisants et citoyens d’aimer la Kabylie et les Kabyles et d’œuvrer pour la décolonisation des esprits avant la libération de la terre.

NON, l’indépendantisme kabyle n’est ni racialiste, ni ethniciste et ni suprématiste. Il est le résultat d’une Histoire qui a fait de nous, les Kabyles, un peuple différent avec sa propre identité mais minoré et ostracisé.

OUI, nous œuvrons à l’effondrement des État néo-coloniaux pour libérer les peuples pris en otages dans des tracés de frontières arbitraires héritées d’un découpage faits avec une règle sur une table qui a réuni » les partageurs du gâteau « , il y a deux siècles.

NON, les militants indépendantistes kabyles ne sont ni des aventuriers ni des désespérés. Ils sont les dernières colombes de l’espoir pour le peuple kabyle. Ils refusent l’abdication, la soumission et le fatalisme. Ils luttent politiquement et pacifiquement pour corriger la trajectoire de l’Histoire déviée de son cours naturel par l’Arabo-islamisme et une certaine élite politique kabyle corrompue.

OUI, l’aspiration de la Kabylie à maîtriser son destin et bâtir son propre État s’inscrit dans un processus historique inéluctable.

OUI, l’État néo-colonial algérien fera tout pour nous empêcher de nous affranchir de son dictat,

OUI, certains des nôtres vont tout faire pour entraver notre marche vers la liberté.

Mais Rien, absolument RIEN ne pourra empêcher une cause juste de triompher malgré les vicissitudes, les entraves et les compromissions.

OUI, nous sommes des héritiers d’une Histoire et porteurs d’un espoir et d’une flamme qui ne s’éteindra jamais !

Hasan At amar Wali

SIWEL 091238 OCT 21