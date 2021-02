AT MESΣUD (SIWEL) — A mon nom Hamid Bensaad, et au nom des citoyens de mon village At Mesεud, nous sommes entièrement solidaires avec toi, Lounes Hamzi, en ces moments difficiles qui t’irritent dans la prison du Koléa, et en ces moments mêmes où la libération sélective des détenus d’opinions est lancée par le régime colonial d’Alger.

Nous attendons ta libération avec un grand espoir. Certes, nous n’avons pas confiance en cet Etat mafieux, mais nous avons confiance en ton innocence. Nous sommes complètement optimistes que ta détention ne durera pas longtemps, et dans les temps les plus tôt qui viennent, tu seras libre parmi ta famille, tes amis, et parmi tous ceux qui ont restés à tes cotés pendant tes cent trente-sept jours de détention arbitraire.

Nous ne te laisserons jamais, nous sommes à tes côtés, et aux cotés de chaque membre de ta famille. Nous veillerons jusqu’au jour où tu verras la lumière qui illumine les champs, les montagnes et les ruelles de la Kabylie.

Courage notre frère.

Halte à la répression

Halte à la solidarité sélective

Liberté pour Lounes Hamzi

Hamid Bensaad

SIWEL 201930 FEV 21