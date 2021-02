LIBERTÉ CONDITIONNELLE AUX INDÉPENDANTISTES

AKVU (SIWEL) — Suite à l’appel lancé par le comité de soutien aux militants d’At Abass, de nombreux Kabyles d’Aqvu se sont déplacés, hier, tôt le matin, pour assister au rassemblement de soutien aux nombreux indépendantistes convoqués par le tribunal colonial d’Aqvu. Les centaines de jeunes indépendantistes venant des quatre coins de la Kabylie, qui ont tenu à exprimer leur soutien indéfectible aux nombreux militants et militantes, en l’occurrence Arezki Hidja, Mira Moknache, Idris Hamidouche, Sofiane Zerkak et Bilel Amouri, appelés à comparaitre hier auprès du ledit tribunal, n’ont pas cessé de scander des slogans hostiles au pouvoir colonial et en faveur de la libération des militants interpellés, devant une très forte présence policière.

Ainsi, des slogans tels que « pouvoir assassin », « ulac smah ulac », « libérez Lounès Hamzi » et d’autres ont retenti durant toute la matinée d’aujourd’hui devant le tribunal d’Aqvu et plusieurs drapeaux de Kabylie brandis. Le fait remarquable dans ce rassemblement c’est la présence de nombreux posters du militant indépendantiste Lounès Hamzi de Makouda, injustement incarcéré dans les geôles du pouvoir colonial, depuis le 06 octobre 2020, à Koléa, un geste qui démontre à quel point les Kabyles indépendantistes se solidarisent entre eux d’où qu’ils soient. Grâce à la pression que les manifestants ont exercée, le juge a décidé, dans l’après-midi, de mettre tous les militants auditionnés sous contrôle judiciaire jusqu’à un nouvel ordre.

Pour rappel, un autre rassemblement a été organisé, avant-hier, par le comité de soutien aux détenus d’At Abass à Tizi U3elwan, en soutien aux indépendantistes arbitrairement incarcérés, a drainé une foule nombreuse, qui a dénoncé l’atteinte aux libertés individuelles et à la parole en Kabylie et a appelé à un soutien massif des Kabyles aux indépendantistes emprisonnés par les colons. Mira Moknach, militante indépendantiste infatigable, a tenu à remercier, via sa page Facebook, tous ceux qui ont exprimé leur soutien et solidarité avec les militants du MAK. Elle a tenu également à remercier tous les avocats et avocates qui les ont défendus. Pour elle la mise en contrôle judiciaire est une manière de les empêcher de participer à tous les rassemblements possibles.

Youva Amazigh

SIWEL 161145 FEV 21