LIBÉREZ WISSAM ET SES CAMARADES DU MAK

KABYLIE (SIWEL) — Militante indépendantiste kabyle et des droits de la femme, Wissam Nasri, ou comme la surnomment ses amis Larguerta, 23 ans, jeune artiste, ingénieure en électronique, a été arrêtée à Aqvu le 23 Mai dernier, et placée sous contrôle judiciaire. Depuis hier, elle a été mise sous mandat de dépôt par la chambre d’accusation de Vgayet, ainsi que 7 autres de ses camarades.

Il est important de signaler que son arrestation s’est déroulée alors qu’elle venait participer à un hommage à Masin U Harun, dans la localité d’Aqvu.

Victime d’une arrestation musclée et d’une campagne de harcèlements continus depuis de nombreux mois en raison de son engagement et de sa présence militante dans tous les mouvements de contestation sociale, et tout spécialement dans celui du MAK, comment sera alors traitée Wissam par les lâches du pouvoir algérien ? On en a malheureusement une idée ! Sans aucune justice, l’arbitraire voudra prendre le dessus sur les droits les plus élémentaires auxquels chacun voudrait prétendre…

Par ailleurs, comme Wissam , une dizaine de jeunes Kabyles, dont Lounès Hamzi et Djamel Azaim, croupissent actuellement dans les prisons algériennes, infectes au possible, en raison de leur engagement militant pour que la Kabylie retrouve son existence propre, et qu’ils soient enfin reconnus en tant que Kabyles et non pas toujours sous une identité fausse, mensongère, et cela en contradiction totale avec les droits constitutionnels garantissant la liberté d’expression et de manifestation, voire le droit des peuples à leur autodétermination. Nous le voyons ici les engagements internationaux du gouvernement algérien, comme à son habitude, rompu à la manœuvre du mensonge, c’est du pipeau !!!

Comme tous les militants du MAK et autres, Wissam est menacée au quotidien dans la rue, et dans tout lieu public par les forces d’occupation algériennes.

Nous exigeons donc la libération immédiate et inconditionnelle de cette femme, incarcérée à la fleur de l’âge, et de tous les prisonniers politiques retenus par le régime voyou de ce pseudo pays nommé Algérie, nation qui se veut avant tout arabo islamique. Elle n’acceptera en aucune façon notre identité ancestrale, soyez en sûrs !

Alors maintenant, peuple kabyle, il est grand temps d’œuvrer seulement à protéger nos enfants, ces jeunes qui feront de la kabylie un pays prospère.

J’appelle aussi les Kabyles du monde entier à se mobiliser pour une libération immédiate de ces valeureux jeunes militants. Soyons dignes de leurs sacrifices et de leur combat !

Seule une kabylie libre et indépendante protégera vraiment ses enfants. N’attendons rien de personne mais tout de nous !

Taqvaylit tehwaj tarwa-s

Rabah Ilourmane/SR

SIWEL 041428 JUI 21