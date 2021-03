L’HOMME LIBRE

KABYLIE (SIWEL) — C’est avec une très grande émotion que je le dis! Il s’agit d’un homme dont je serai fier toute ma vie ! En tant que terrestre, je suis très fier de partager le même monde avec l’un des plus grands

hommes que l’Afrique du Nord n’ait jamais enfanté.

Avec le peu de temps qu’on a à vivre sur terre, on peut marquer notre temps, dans le passé, le présent ou dans le futur, on peut marquer l’histoire dans le domaine de la politique, dans le domaine de la philosophie ou du théâtre mais jamais on pourra égaler un homme de cette envergure.

Nous devons tous être témoins que la Kabylie n’a encore jamais mis au monde un homme d’une telle dimension, elle a eu la chance d’avoir enfanté un homme à la hauteur du monde libre, il s’agit de notre aselway mas Ferhat Mhenni que Dieu le garde !

MS/YA

SIWEL 211320 MAR 21