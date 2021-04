L’HARCÈLEMENT DU POUVOIR COLONIAL CONTRE SOFIANE BABACI SE POURSUIT

KABYLIE (SIWEL) — L’harcèlement dont fait objet le militant indépendantiste Sofiane Babaci, par le pouvoir colonial, se poursuit, après avoir été destinataire, encore une fois, aujourd’hui, de deux convocations le sommant de se présenter au commissariat de Laaziv, commune relevant de la préfecture de Boumerdès.

Il est à rappeler que ce jeune militant souverainiste a été arbitrairement incarcéré le 26 novembre 2019, prêt de son domicile familiale, par des agents en civil, qui l’ont conduit au commissariat de la ville de Laaziv où il a été violemment torturé. Suite à cela, le juge de la chambre d’accusation a ordonné sa mise sous mandat de dépôt, après avoir refusé son expertise médico-légale émise par ses avocats. Près de deux mois plus tard, le 02 janvier 2020, Sofiane est remis en liberté provisoire. Depuis, Sofiane, n’a pas cessé d’être harcelé par la justice coloniale. Poursuivi pour atteinte à l’unité national, le procureur auprès du tribunal de Bordj-Imnayen avez, pour rappel, requis contre lui cinq ans de prison plus 100.000 DA d’amende le 11 janvier dernier.

Il a été condamné, ensuite, à une année de prison ferme avec amende. Cet acharnement contre ce militant sincère, a suscité un large pan de solidarité des habitants de Laaziv qui témoignent de sa droiture et sa bonne éducation. Plusieurs militants indépendantistes ont tenu a exprimé leur entière solidarité avec cet infatigable militant qui lutte pour l’indépendance de la Kabylie. Nous tenons, à notre tour, au nom du MAK et tous les militants indépendantistes à exprimer notre entière solidarité avec ce jeune souverainiste. « Ce harcèlement ne fait que renforcer notre détermination à aller jusqu’au bout de notre combat pour l’indépendance de la Kabylie », peut on lire sur l’un des commentaires.

Youva Amazigh

