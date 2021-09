TTIZI N’TLATA (SIWEL) — Après leurs arrestations arbitraires en fin de la semaine passée par les services criminels algériens, deux citoyens du village Tizi N’Tlata sont victimes d’une perquisition à leur domicile de la part de la gendarmerie coloniale algérienne aujourd’hui, le mercredi 01 septembre 2021.

Nous appelons les citoyens des villages, quartiers et villes de la Kabylie de se mobiliser et de ne plus laisser des actes pareils se reproduire.

SIWEL 011922 SEP 21