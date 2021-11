LES SYMBOLES DE L’OPPRESSION CONTRE LA KABYLIE ET SON PEUPLE

KABYLIE (SIWEL) — Il ne vous a probablement pas échappé que les forces de sécurité – militaires, gendarmes, policiers et autres milices – qui veillent sur la santé du « Système », et qui sont pour nous plutôt des forces d’insécurité, arborent fièrement des écussons floqués de ces deux astres stylisés (croissant et étoile) sur fond du drapeau vert-blanc gorgé du sang des martyrs – celui de ces « Heureux martyrs qui n’ont rien vu » -, comme le faisaient jadis les pacifistes avec le médaillon de « Peace and Love. » Ces deux symboles, hérités du paganisme antique et que les Ottomans – vous savez, ces nomades des steppes d’Asie centrale experts en décapitation et dévastation, ceux-là mêmes qui ont colonisé Tamazgha, à l’exception de la Berbérie extrême – ont incorporé à la religion née en Arabie au VIIe siècle, sont censés représenter la paix et la clairvoyance. Eh bien ! Il faut savoir que ce « couple astral » sur les bras ou les épaulettes des forces dites de sécurité est un marqueur de mépris, d’arrogance et d’oppression. Vous avez sans doute encore souvenance de ces envahisseurs venus « casser » du Kabyle, violer nos mères, sœurs et filles en 1963 ?

En 1980, quand les Kabyles se sont levés comme un seul homme (au sens générique), pour clamer haut et fort que le territoire libéré en 1962 n’est en aucune manière une terre arabe, que cedit territoire compte deux ethnies en perpétuel conflit et que les Igawawen, les Naturels du pays, demandent expressément que l’on reconnaissent leur identité et leur indépendance, qui leur a quelque peu échappé 1857, et définitivement perdue en 1871, le « Système » a déclenché dans la région l’« Opération Mizrana » (comme au temps des généraux, Bugeaud, Massu, Bigeard…) menée par des forces de sécurité portant ostentatoirement cet insigne, toujours dans le but de « mater » les « effrontés kabyles », des étudiants et étudiantes, des ouvriers et fellah, des employés et commerçants, des jeunes et des vieux.

En 2001-2002, quand tamuḥqṛanit a dépassé l’entendement humain, les jeunes kabyles, à l’instar de leurs aînés du passé récent, ont prêté serment, avec force et conviction, de secouer le joug idéologique du « Système », ce dernier, comme réponse à leurs problèmes, a mis en branle toutes les forces armées, les cellules du FLN, et, surtout, les forces spéciales en face des manifestants qui n’ont que leur poitrine à « offrir » aux balles explosives et au cimeterre fort aiguisé comme au temps de Ɛuqba et autres sanguinaires et esclavagistes orientaux. Là encore, ils affichaient méprisamment leur « Peace and Love. » La Kabylie a perdu 127+1 personnes innocentes, des jeunes qui ont laissé des familles éplorées, traumatisées à vie, sans que les autres habitants du pays manifestassent un quelconque « battement du cœur. » Et l’on vient nous gaver avec la « xawa-xawa ? » Ṭṭuẓẓ ! Comme dirait mon chat toujours poli, qui, lui, a compris depuis belle lurette que les quartiers de viande de premier choix qu’on lui promettait ne sont qu’un leurre, une duperie, un attrape-nigaud.

Il y a lieu de faire remarquer à mes éventuels lecteurs que le « Système » lance des offensives mortelles et destructrices contre la Kabylie tous les vingt ans. En effet, les incendies qui ont ravagé la région, détruit des labeurs, des maisons, des oliviers, des forêts – politique de la terre brûlée, au sens propre de l’expression, afin d’appauvrir le patrimoine naturel de la région, mais aussi à prévenir toute éventuelle révolte – et, surtout, endeuillé des familles, sonnent comme une piqûre de rappel : « Big Brother vous a l’œil, et toutes les méthodes seront usitées pour vous réduire en cendres. » Mais, çà, c’est le « Système » qui le pense !

Nos colonisateurs n’aiment pas que la Kabylie use de sa kabylité – notre liquide amniotique -, un savoir-vivre qui remonte aux temps immémoriaux et dont le « Système » est jaloux. Vous voulez manifester votre solidarité à vos frères de race ? Il faut passer par le « Système », sinon, niet ! Vous voulez alimenter vos malades du Covid-19 en oxygène ? Les générateurs seront confisqués à l’aéroport « Si Buxaṛṛuba ! » au profit du « Système. » C’est, d’ailleurs, curieux de voir flotter sur les bâtiments de l’aéroport le drapeau créé par celui que le « Système » considère comme un traître, vous savez, le « Châtelain de Gouvieux. » Mais, le « Système » n’est pas à une contradiction près ! Nos couleurs, magnifiques et éclatantes, quant à elles, destinent immanquablement leurs porteurs aux geôles du « Système » où ils subiront tortures et humiliations. C’est ça le pays de la « démocrature » et des illusions !

Le Kabyle Insoumis

SIWEL 252040 NOV 21