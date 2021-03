LES SINISTRÉS DU SÉISME DE VGAYET SONT EN COLÈRE SUITE À LEUR ABANDON PAR L’ALGÉRIE COLONIALE

VGAYET (SIWEL) — Une semaine après le séisme d’une magnitude de 5,9 sur l’échelle de Richter, qui a frappé la ville de Vgayet et ses environs, provoquant des dégâts importants dans plusieurs bâtisses et maisons dont l’une s’est complètement effondrée dans la vieille ville, les familles sinistrées, qui ont perdu leur maison ou dont les maisons menacent ruine à tout moment, ne sont pas encore relogées par les responsables de l’administration coloniale.

Ainsi, selon le PDG du CTC, plus de 300 habitations, se trouvant au chef-lieu de la ville de Vgayet, étaient endommagées et la majorité et des édifices publics, à l’instar du Lycée El Hammadia, l’université Abderahm Mira et plus de 23 établissements scolaires écoles, sont fissurés à des degrés divers au niveau. Suite à leur abandon par les autorités coloniales, de nombreuses personnes ont tenu a exprimé leur colère, après une semaine d’attente et de promesses de prise en charge, en organisant un rassemblement, hier, devant le siège de la préfecture tout en procédant à la fermeture de tous les accès qui mènent à la ville afin de revendiquer des autorités la prise en charge des victimes et le relogement immédiat des sinistrés. Pendant cette action un citoyen a tenté de s’immoler par le feu, devant le siège de la préfecture pour exprimer son désarroi face à la situation de détresse dans laquelle il vit depuis le 18 mars dernier.

Dans le même sillage, les 19 élus APW de l’opposition ont organisé un sit-in, au cours de la semaine écoulée, devant le siège de la préfecture pour dénoncer le laxisme de l’APC de Vgayet, face au calvaire vécu par les familles sinistrées, dont plusieurs dorment, depuis plusieurs jours, à l’extérieur de leurs maisons, fragilisées par le séisme et les répliques fréquentes. Les élus précités ont réclamé la libération de nombreux logements inoccupés, à savoir les logements RHP abandonnés de la cité Assif Romane, les logements inoccupés de la cité Zedma d’Iheddaden, de Sidi Ali Lebher et ceux de la cité Edimco, des pôles d’Ighzer Ouzarif et de Sidi Boudrahem.

À signal que l’ONG humanitaire Aza rouge a lancé, le 21 mars, une cagnotte en ligne afin de collecter des fonds pour aider les sinistrés du séisme. Par contre aucune campagne d’aide ni de solidarité, n’a été lancée par les autres régions d’Algérie qui ont l’habitude, par le passé, d’envoyer des tonnes de produits alimentaires et d’autres produits divers quand il s’agit des pays arabe qui sont en détresse.

Youva Amazigh

SIWE 262120 MAR 21