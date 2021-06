LES RAISONS DE LA TERREUR

KABYLIE (SIWEL) — Accuser le MAK de terrorisme est en soi un acte terroriste car il tend par la terreur à soumettre le peuple kabyle dès lors que tout kabyle peut être accusé de terrorisme.

On exerce la terreur pour faire taire …

Les voitures piégées était une idée sur la table de l’état-major algérien comme ils l’ont fait dans les années 90 mais au lieu de passer le pas ils ont décidé pour des raisons techniques, de simplement accuser, sans l’ombre de l’ombre d’une preuve, le MAK.

Cela aurait été plus logique d’attribuer ce genre de « trucs » à Rachad mais le but c’est la Kabylie qui est le coeur battant du Hirak. Ainsi, ils veulent faire coup double : ils éliminent le MAK et le Hirak en Kabylie (autant dire en Algérie pour le dernier).

Moi je dirais les choses comme cela : nous détenons des informations que l’état-major avait planifié des voitures piégées en Kabylie … mais pour des raisons techniques ils n’ont pas pu passer à l’acte …

Cette machination a commencé avec Nekkiche …

À l’international, l’Etat algérien a nul crédit et aucune bonne réputation à préserver.

Cette cabale contre le MAK est un attentat ouvert et continu contre la Kabylie.

Azemmur GRAÏNE

SIWEL 051016 JUIN 21