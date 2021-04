LES KABYLES ONT REMPLI LEURS DE DEVOIR DE MÉMOIRE DE LA PLUS BELLE DES FAÇONS

KABYLIE (SIWEL) — Dans le cadre de la commémoration du triple printemps 1980, 1981 et 2001 les kabyles ont manifesté un peu partout en Kabylie sous les couleurs de la méditerranée symbole de leur attachement à leur terre. Des milliers de personnes ont marché pacifiquement en scandant comme un seul homme leur dévouement à l’indépendance de la Kabylie et à la mémoire de leurs martyrs.

Les manifestants ont rendu hommage aux 127 jeunes victimes de la barbarie algérienne mais aussi à l’instar de leurs aînés qui sont morts pour un idéal d’une Kabylie kabyle et ont scandé comme un seul homme « pas de langue arabe en Kabylie ». Les indépendantistes ont dénoncé la campagne d’arabisation que les hirakistes kabyles ont adopté inconsciemment depuis plus d’un an dans leurs marches religieuses après la prière de vendredi.

Le Président Ferhat Mehenni très proche des militants a marqué sa présence et son soutien et a rendu un vibrant hommage à la jeunesse dans un message spontané diffusé en direct en haut-parleur en pleine marche « Aujourd’hui c’est le jour de la liberté, le jour national kabyle qui a émergé parmi les nations, le peuple kabyle a démontré qu’il veut que son indépendance, merci à l’union des hommes et des femmes kabyles qui ont exprimé leur union et qui ont à cœur le combat pour l’indépendance de la Kabylie …. Je vous remercie, le combat continue, le printemps n’est pas encore fini n’oublions pas ceux qui sont morts au printemps noir et n’oublions pas notre chemin vers la liberté tracée depuis des années »

Malgré les tentatives de récupérations orchestrées par le pouvoir algérien en usant de tous les moyens pour usurper et faire avorter la marche. Les kabyles ont compris la manœuvre visant à faire de ce printemps un évènement algérien, Ils ont démontré leur attachement à faire revivre le temps d’une journée les 127 morts, les kabyles ont renoué avec leur terre et leurs valeurs de résistance d’antan.

Un impressionnant dispositif répressif est déployé comme à l’accoutumée pour ce genre d’évènements qui n’a pas eu l’effet escompté. La police qui ne s’attendait probablement pas à ce nombre impressionnant de marcheurs n’ont pas pu contrer la jeunesse déterminée à commémorer un événement cher à leurs cœurs malgré l’arrestation de certains militants.

La même marée humaine est observée à Paris où les kabyles sont venus de toutes les villes et ont fait le déplacement spécialement pour l’événement et nombreux ceux qui sont venus en famille pour être près de leur président Ferhat Mehenni. Une minute de silence a été observée en hommage aux morts et aux handicapés. Un carré dédié à une émouvante exposition sur le printemps noir où le président a déposé une gerbe de fleur symbolique à l’occasion.

A rappeler que le 20 avril 2021 a été choisi par le Gouvernement Provisoire Kabyle pour lancer le référendum électronique qui prendra fin le 20 avril 2022. Un choix très symbolique et qui marque une nouvelle étape dans le processus vers l’autodétermination de la Kabylie. Les kabyles devront faire leurs choix de la façon la plus démocratique qu’il soit et répondre à la question décisive : êtes-vous pour l’indépendance de la Kabylie ?

Tanina Lejdid

SIWEL 221855 AVR 21

Lien de la vidéo : https://www.facebook.com/TaqVaylit.TV/videos/360556795383801/