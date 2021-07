LES KABYLES MOBILISÉS POUR LIBÉRER LEURS DÉTENUS POLITIQUES (COMMUNIQUÉ)

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COMMUNIQUÉ

MOBILISÉS POUR LIBÉRER NOS DÉTENUS POLITIQUES

L’action unitaire de la Kabylie à Paris pour exiger la libération de ses détenus politiques et dénoncer les lois criminalisant la liberté et les droits du peuple kabyle est un franc succès.

C’est là une victoire de l’unité d’action et de la collégialité loin de toute récupération politicienne.

Tous les appelants ont transcendé leurs divergences face au devoir de solidarité avec les militants politiques arbitrairement emprisonnés et pour défendre la Kabylie.

Le président de l’Anavad salue cette victoire et l’esprit de fraternité qui l’a permise.

Il adresse ses félicitations à toutes celles et tous ceux qui l’ont initiée et ceux qui y ont pris part physiquement.

Nous avons pour devoir de continuer notre mobilisation et notre unité d’action. La Kabylie a besoin de tous ses enfants épris de liberté et de démocratie.

Vive la Kabylie

Toutes et tous avec les détenus politiques jusqu’à leur libération totale.

Aksel Ameziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

Le 11-07-2021

SIWEL 112345 JUIL 21