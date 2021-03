LES HABITANTS DE BOUZEGUENE SE MOBILISENT CONTRE LA CONSTRUCTION D’UNE BRIGADE DE GENDARMERIE À LA CITÉ LODHA

BOUZEGUENE (SIWEL) — Dans une demande, adressée au P/APC de Bouzeguene, au P/APW et au préfet de la préfecture de Tizi Wezzu, au Directeur des services agricoles, au chef de la sûreté et au sous préfet de Bouzeguene, les habitants des villages Ikoussa, Tazrouts, Ighil Tizi Boa et de la cité Lodha ont demandé, après réunion de leurs comités de villages, le 06 mars dernier, l’annulation du projet de la construction d’une brigade de gendarmerie au niveau de la cité Loudha, sur une parcelle de terrain qui a abrité auparavant une antenne de la coopérative agricole de prévoyance et de Service (CAPS).

Les villageois ont tenu à dire, dans la même lettre, que les 7000 mille âmes que compte la région ont besoin d’infrastructures sportives, culturelles ou éducatives pouvant permettre aux habitants, à majorité des jeunes, d’apprendre et à se distraire. En ce qui concerne la sécurité, qu’ils jugent indispensable pour une vie paisible, les habitants ont signalé l’existence de deux brigades de gendarmerie, qu’ils jugent suffisantes pour assurer la sécurité des gens, qui se trouvent à moins de 20 minutes de route, sur un rayon de 15 kilomètres, en l’occurrence, celle de Boubhir et celle d’Ifigha.

À signaler que Sofiane Othentik, un habitant de Bouzegane qui a diffusé une vidéo, le 4 février dernier, pendant laquelle il a dénoncé le choix de l’endroit, sis à proximité des habitations, dans lequel les autorités coloniales veulent construire cette brigade, a été convoqué, pendant la journée du 2 mars dernier, par la police judiciaire coloniale de Bouzegane, sous ordre du procureur près du tribunal colonial d’Azzazga, puis interrogé sur les motifs réels de la diffusion de la vidéo, sur sa relation avec le MAK et les raisons pour lesquelles il soutient le militant indépendantiste Lounès Hamzi, incarcéré arbitrairement depuis octobre 2020 à Koléa.

Pour rappel, l’endroit dans lequel les autorités coloniales veulent construire cette ladite brigade a été refusé en 2006 sous prétexte de sa proximité des maisons et des agglomérations.

Youva Amazigh

SIWEL 091840 MAR 21