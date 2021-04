LES ÉTUDIANTS, ESPOIR DE LA KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — Les étudiants représentent le futur intellectuel et l’espoir, le potentiel le plus précieux de la Kabylie !

Au lieu de leur offrir les moyens nécessaires pour leur épanouissement, on les massacre, ensuite, on s’étonne pourquoi les étudiants veulent tous quitter et partir dans les pays occidentaux à la recherche de la paix et de l’évolution intellectuelle.

Un bus qui mène à la résidence universitaire de Boukhalfa a été arrêté par la police algérienne, les étudiants ont été tabassé, le soir du 27/04/2021. Leur seul tort est de chanter, Lounes Matoub , oulahlou et d’autres chanteurs engagés.

Hier, les résidants de l’université de HASNAOUA, ont décidé de marcher pour porter le soutien à leurs camarades et dire pacifiquement non à l’arbitraire ! À leur tour, ils ont été victimes de la barbarie de la police coloniale, il y a eu plusieurs blessés et arrêtés.

L’U.M.M.T.O a toujours été la cible du pouvoir colonial, la maturité politique et intellectuelles de ces jeunes kabyles est beaucoup trop élevé à celle du pouvoir algérien.

Ayant été étudiante à l’UMMTO et connaissant les conditions misérables dans lesquelles on se bat tous les jours pour un avenir meilleur, je condamne fermement cette violence et ces arrestations arbitraires contre une marche qui était totalement pacifique.

Je porte tout mon soutien à ces étudiants.

Dyhia Tilleli

Présidente de la coordination MAK-Sud de France

SIWEL 291340 AVR 21