LES ARRESTATIONS ET KIDNAPPINGS DE MILITANTS ET CITOYENS KABYLES SE MULTIPLIENT

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ

La chasse aux Kabyles continue en Algérie. Un ex-militant du MAK, Jugurtha BENADJOUD a été arrêté à Ain Temouchent, le 28/09/2021. Hier, cela a été Madjid Aggad, un partisan du droit à l’autodétermination du peuple kabyle, mais non structuré, qui a été enlevé par la police à Saharidj (Tuviret). Aujourd’hui, à 6h30 du matin, c’est au tour de Mourad Chabane, un poète kabyle amoureux de la liberté de la Kabylie d’être kidnappé par les forces coloniales algériennes.

Le président du Gouvernement Provisoire Kabyle en exil condamne cette chasse à l’homme kabyle, et exige du pouvoir colonial la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers d’opinion. La répression ne résoudra aucun problème. Il alerte les instances internationales sur l’usage de la torture sur la plupart des Kabyles arrêtés pour leur extraire des déclarations incongrues.

Il demande au Haut-Commissaire aux Droits Humains de l’ONU, Madame Bachelet, Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH, la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Commission Africaine des Droits de l’Homme d’intervenir auprès de qui de droit pour faire cesser ces violations des droits les plus élémentaires des Kabyles, à commencer par ceux ayant trait à leur intégrité physique et morale.

Aksel Améziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

01-10-2021

SIWEL 020945 OCT 21