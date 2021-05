LEILA AKKOUCHE REPRENDRAIT SES COMPÉTITIONS SOUS LES COULEURS DU DRAPEAU AMAZIGH ET DE LA JSK

KABYLIE (SIWEL) — La boxeuse kabyle Laila Akkouche, originaire d’Akbu, commune sise dans la préfecture de Vgayet, championne du monde de la boxe thaïlandaise, serait prise en charge par le président de la JSKabylie, monsieur Chérif Mellal, ainsi que Aziz Khial, dans ses compétitions futures. Elle a été radiée par la fédération de boxe algérienne en 2017, pour le simple fait légitime d’avoir soulevée le drapeau Amazigh. Le racisme d’état a l’égard des kabyles, dans toute sa splendeur sans scrupule !

Ces deux kabyles ont pris la décision de financer ces déplacements et ces compétitions avec leurs moyens personnels sous le nom du club JSKabylie. Ainsi, Leila, fervente défenseuse de son identité kabyle, pourra, dorénavant, honorer les couleurs du club kabyle et ceux de la Kabylie. Pour information, sa prochaine sortie compétitive sera effectuée en Russie là où elle va honorer les couleurs de la JSK et de la Kabylie.

Pour rappel, Leila Akkouche est quatre fois championne de la préfecture de Vgayet de 2012 à 2015, trois fois championne d’Algérie de 2012 à 2014, première place à un tournoi professionnel à Boumerdès en 2015, 2ème place au tournoi de la coupe de l’ambassade thaïlandaise en Egypte en 2016, championne maghrébine en Tunisie en 2017, titre de championne du monde WBC en Thailande remporté face à l’américaine Eva à Bangkok en 2018. Après avoir réussi à remporter brillamment ce titre, la jeune Leila, âgée de 24 ans à l’époque, et pesant 57kg, a dit : « je dédie cette victoire à tous les Kabyles, ma famille, mes amis, tous les gens qui m’encouragent et tous les pauvres du monde » .

Youva Amazigh

SIWEL 211445 MAI 21