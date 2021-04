LE RÉGIME ALGÉRIEN, PRIS DE PANIQUE, ACTIONNE SES AGITATEURS ET RELAIS HABITUELS CONTRE LA KABYLIE UNIE DERRIÈRE LE MAK POUR LA COMMÉMORATION DES PRINTEMPS KABYLES

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

Depuis la mobilisation éclatante de la Kabylie autour du MAK et de l’indépendance à l’occasion de la commémoration des printemps kabyles de 1980, 1981 et du printemps noir de 2001, les attaques ne cessent de pleuvoir pour dénigrer, salir et pointer du doigt le MAK, ses dirigeants et militants. Ces attaques d’une extrême virulence sont orientées contre tout ce qui est kabyle et tout ce qui représente la Kabylie. Le régime algérien, pris de panique, a actionné ses relais et agents habituels, de l’intérieur comme de l’extérieur, pour semer le trouble, détourner les regards et brouiller les pistes sur une question qu’il ne peux plus, désormais, étouffer ou passer sous silence : L’indépendance de la Kabylie portée par le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie mené vaillamment par Ferhat Mehenni.



Après avoir tenté de casser le mouvement par l’instrumentalisation de la justice, la répression policière et judiciaire et l’infiltration, les milliers de manifestants en Kabylie et dans la diaspora sont venus démontrer que la Kabylie est désormais largement acquise à la lutte pour l’indépendance et qu’elle ne reculera devant rien pour y accéder de manière pacifique et civilisée.



Dans des réactions ubuesques, le pouvoir algérien, habitué à réprimer dans le sang toute expression et aspiration à la liberté en Kabylie, tente de faire endosser le rôle du terroriste aux Kabyles indépendantistes. Ce sont désormais les CNS armés et équipés de matériel ultra-sophistiqué qui sont les victimes !



Cette nouvelle stratégie ne saurait faire oublier le sang de plus de 130 jeunes fauchés à la fleur de l’age ainsi que les 5000 blessés dont beaucoup sont restés handicapés à vie par les balles assassines des forces de polices algériennes en 2001.

Que tous ceux qui se rendront coupables de diffamation, attaque, accusation ou propos raciste sachent que le MAK prendra toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs soient traduits devant la justice, signalés et poursuivis devant les juridictions et institutions compétentes où qu’ils se trouvent, a fortiori s’ils agissent dans les pays démocratiques où la justice fait son travail loin des influences et des partis pris.



Nous pouvons annoncer d’ores et déjà que les services de polices et la justice ont déjà été saisis sur des cas précis de personnes ayant étalé leur haine viscérale du Kabyle sur la toile où écrit des propos passibles de poursuites judiciaires pour répondre de leurs propos diffamatoires, racistes et empreints d’une Kabylophobie profonde et non dissimulée.



Ne nous trompons pas ! Toutes ces gesticulations et manipulations sont, en fait, l’œuvre d’un régime aux aboies qui sait qu’il devra tôt ou tard accepter la réalité kabyle dont le combat pacifique est arrivé à maturité après des décennies de violence, de répression et de déni. La Kabylie clame son indépendance et rien ne pourra désormais la faire dévier de son chemin pour y parvenir.

Vive la Kabylie libre et indépendante !



Aksel Améziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

Le, 23-04-2021

SIWEL 232040 AVR 21