LE RÉGIME ALGÉRIEN EST PRÊT À SACRIFIER DES MILLIONS D’ALGÉRIENS POUR CONTESTER LA POSITION DU MAROC VIS-À-VIS DE LA CAUSE INDÉPENDANTISTE KABYLE

KABYLIE (SIWEL) — En plein crise sanitaire mondiale imposée par la Covid 19, et à laquelle l’Algérie ne peut pas répondre par le moindre moyen indispensable, ce dernier cependant, semble complètement étourdi et préoccupé par d’autres priorités politiques visant le droit légitime du peuple Kabyle à son autodétermination récemment évoqué par l’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Mr. Omar Hilale, lors d’une réunion du mouvement des non-alignés, les 13 et 14 juillet derniers.

Selon des sources fiables, des réunions ésotériques ont été tenues avant hier, 19/07/2021, dans de différentes régions de l’Algérie entre des membres du gouvernement et leurs relais de la société civiles et partis politiques, pour tracer un programme de marches populaires à tenir très prochainement sur le sol Kabyle, pour contester la position favorable optée par le Maroc par rapport à la cause indépendantiste Kabyle.

Selon les mêmes sources, le gouvernement algérien a tout planifié pour réussir sa compagne de propagande, en mettant sur pied une stratégie diabolique qui va permettre de regrouper des milliers de contestataires qui arriveront des quatre coins de l’algérie pour remplir les rues des principales des villes de la Kabylie, afin de brandir des slogans hostiles au mouvement du MAK et le royaume du Maroc, son voisin ennemi.

Nous dénonçons fermement cette combinaison fasciste qui mettra la vie des Kabyles en danger, sachant qu’actuellement, une crise persistante consume nos établissements sanitaires qui ne disposent ni de places suffisantes pour accueillir des patients, ni de quantités nécessaires d’oxygène qui répondent aux besoins des souffrants de l’insuffisance respiratoire.

Les instances internationales doivent interpeller les responsables du pouvoir terroriste algérien qui semble même, capable et prêt à défier les règlements stricts tracés par l’OMS afin de protéger les populations face à cette pandémie meurtrière.

SIWEL 210031 JUIL 21