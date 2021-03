LE PRÉSIDENT FERHAT MEHENNI RENCONTRE LE DÉPUTÉ PIERRE-YVES BOURNAZEL

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUE DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

À l’initiative de Mas Aksel Bellabbaci, le président du Guvernement provisoire kabyle (Anavad), Mas Ferhat Mehenni, a rencontré lundi 15 mars 2021, le député du 18e arrondissement de Paris, M. Pierre-Yves Bournazel, accompagné de son assistant parlementaire.

Après avoir écouté avec grand intérêt un exposé sur la Kabylie, le député du 18e a posé des questions pertinentes sur l’importance des Kabyles en Algérie et en France. Des éléments d’analyse et des détails sur la répression en Kabylie, notamment celle qui frappe actuellement Lounès Hamzi, Djamel Azaïm, et de nombreux militants, ont été présentés.

Le danger d’une catastrophe humanitaire et écologique, en cas d’exploitation du gisement de Zinc et de plomb de Tala Hamza a été pointé du doigt. Le Député du parti «Agir Ensemble» a invité ses interlocuteurs à le tenir informé de l’actualité kabyle, tout en assurant le président du gouvernement kabyle en exil de sa disponibilité pour poursuivre le dialogue et de son profond respect.

Le livre « Kabylie, Mémorandum pour l’indépendance » lui a été remis durant cet entretien cordial.

Aksel Améziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Le 15-03-2021

SIWEL 161105 MAR 21