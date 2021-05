LE POUVOIR COLONIAL D’ALGER AGRESSE RÉPRIME ET EMPRISONNE SANS CESSE LES KABYLES PACIFISTES

KABYLIE (SIWEL) — Des mandat d’arrêt sans aucun motif valable, quel motif d’ailleurs pour un pouvoir criminel, assassin et terroriste qui ne fait pas la différence entre les divergences ou orientation politique quand il s’agit des Kabyles, tu es Kabyle tu es ennemi du pouvoir autoritaire algérien.

Des dépassements gravissimes à l’encontre des citoyens Kabyles et les militantes et militants pacifistes du MAK plus particulièrement, une répression féroce a eu lieu à Aqvu samedi passé, où une centaine de militants ont été arrêtés, certains d’entre eux ont été libérés le soir, mais une quinzaine ont été détenus en garde à vue, puis comparus aujourd’hui devant le juge d’instruction au niveau du tribunal colonial d’Aqvu sans présence des avocats, qui ont été mis hors courses en transférant les détenus discrètement pour mieux appliquer la politique colonialiste.

Un acte inhumain d’accuser des militants pacifique de criminel, alors que leur seul délit est l’amour de la Kabylie et la revendication des droits de son peuple, une activité légitime même par le droit international qui reconnaît absolument le droit du peuple Kabyle comme étant un peuple colonisé qui se bat pour son indépendance.De telles manœvre nous démontre le danger dont le quel est induit la Kabylie par ce pouvoir colonial d’alger, qui pourra aller jusqu’à l’extermination des Kabyles, d’ailleurs hier à la place de Stalingrad à Paris un hirakiste algérienniste, exécutant des ordres de ses maîtres d’alger a voulu écrasé la foule venat assister au rassemblement organisé par la coordination île de France en fonçant droit sur les présents. Un acte terroriste qui marque l’acharnement de cette algérie coloniale contre la Kabylie et ses citoyens pacifique.

La Kabylie est en grand danger, ce pouvoir terroriste d’alger ne s’arrêtera pas là, il continuera à arrêter nos militantes et militants, il violera nos villages et va jusqu’à nous assassiner à nouveau comme ces criminels ont l’habitude de faire.

Mobilisons nous, faisons face à ce terrorisme algérien, à ces criminels légitimés par leurs maîtres, unissons nous comme un seul homme contre ces colonialistes qui ne connaissent que la répression, la violence et l’arbitraire.

Liberté à nos frères.Vive la Kabylie.

Vive le MAK

SIWEL 242030 MAI 21