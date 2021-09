LE POUVOIR COLONIAL ALGÉRIEN FAIT TOUT POUR DEVISER L’OPINION KABYLE

KABYLIE(SIWEL) — Il est temps pour les Kabyles d’être plus intelligents que le pouvoir colonial algérien, en effet, si l’on analyse la situation en utilisant les données actuelles, nous y constatons que la kabylie est attaquée de partout de sorte à créer une fissure très profonde en son sein.

La Kabylie sera en agonie dans peu de temps si l’on ne prend pas conscience de l’enjeu actuel et si l’on n’agit pas rapidement et surtout efficacement. Ça a commencé avec la crise sanitaire, puis les incendies criminels et enfin les kidnappings et arrestations arbitraires et condamnations abusives de militants.

La kabylie est attaquée à travers ses symboles, telle que la JSK, d’ailleurs, on y assiste à un kabyle qui soutient Yarichene et un autre kabyle qui soutient Mellal, puis à travers la participation du FFS aux élections prochaines on y trouve également même si, ils sont minoritaires, des Kabyles qui sont pour les élections et d’autres qui sont contre, et enfin le pouvoir mafieux veut se refaire une face en kabylie en recrutant de nouveaux KDS puisque les anciens (KDS) sont grillés et ce, à travers des personnes connues qui ont littéralement changé d’idéologie. D’autres surprises sont à venir, d’ailleurs on y voit leurs agissements et discours qui sentent l’odeur nauséabonde des services algériens qui leur dictent tout, d’ailleurs ils ont eu droit à un débriefing vendredi dernier à Alger et de nouvelles instructions leur ont été donné.

La montée en cadence du Mak est devenu un véritable danger et pour le pouvoir colonial et pour leur chimère qu’est l’Algérie, donc pour eux ils doivent faire tout pour étouffer l’indépendantisme kabyle qui prend de plus en plus d’ampleur et ils ont mis les moyens pour y parvenir.

Pour cette raison les Kabyles et la kabylie doivent se concentrer sur l’intrinsèque du projet de l’indépendance, en mettant tout en œuvre pour rassembler les Kabyles, en dénonçant intelligemment les trois points cités.

Nous ne devons aucunement revivre la même histoire qu’ont vécu nos aînés, qui se sont fait avoir par la connerie d’actions et de décision.

Nous devons impérativement mettre la raison au dessus des émotions et surtout, éviter d’être trop empathique.

Vive la kabylie libre et indépendante.

DDH

SIWEL 130912 SEP 21