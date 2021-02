LE POUVOIR COLONIAL ALGÉRIEN ACTIVE SES RELAIS A AT MEƐUC

AT MEƐUC (SIWEL) — Le rassemblement prévu ce matin à At Meɛuc pour soutenir les militants Kabyles harcelés par l’administration judiciaire Algérienne a été reporté pour plus tard afin d’éviter des violences inutiles.

Le pouvoir criminel a activé ses relais (les frères Touahri Mustapha, Bachir et Azedine), connus localement, afin de perturber l’événement en soutien aux militants Kabyles. Ils ont, en un premier lieu, voulu interdire le retentissement des chansons de Ferhat Imazighen Imula, puis ils sont revenus plus tard pour user de la violence, notamment pour menaces militantsavec une barre de fer et endommager les haut-parleurs de la section MAK d’At Meɛuc .

Le militant Mehrez Lazhari originaire d’At Meɛuc a été blessé.Plusieurs personnes de la localité ont apporté leur soutien aux militants indépendantes Kabyles.

Tilelli i Yiqvayliyen

Tilelli i tmurt Taqvaylit

