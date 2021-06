LE POUVOIR ALGÉRIEN INTENSIFIE LA RÉPRESSION CONTRE LE PEUPLE KABYLE, RÉSISTANT AU ROULEAU COMPRESSEUR DE L’ARABO ISLAMITÉ

TAOURIRT AMROUS (SIWEL) — Les jours passent et malheureusement se ressemblent. La police algérienne, une force clairement d’occupation, continue ses intimidations et ses pratiques staliniennes contre les jeunes Kabyles. Elle obéit à une logique coloniale, mater la moindre opposition, la moindre voix dissonante au discours dominant. L’Algérie, une et indivisible, arabe et musulmane.

Dans ce no man’s land, il est strictement interdit de souhaiter autre chose ou de vouloir vivre selon son identité propre. En cas de refus de cette interdiction, on vous affublera alors de toutes sortes de noms infamants, raciste, haineux, diviseur, islamophobe, et j’en passe. Dans le meilleur des cas c’est cela, mais aujourd’hui ça ne suffit plus, le pouvoir scélérat d’Alger est passé à la vitesse supérieure, il emprisonne à tour de bras tout contrevenant. Les motifs sont tout trouvés, atteinte à l’unité nationale, ou même mieux atteinte aux préceptes de l’islam !

Je ris jaune de ces mensonges criants. Qui peut me dire comment est-il possible encore de croire à ces miroirs aux alouettes, à ces chants de sirène ?

Cette fois-ci, c’est au tour de la maison du jeune Laifa Hand Ouyahya de faire l’objet d’une effraction de la part de la milice algérienne. Cette dernière n’a rien trouvé de mieux que de venir le chercher directement chez lui, sans aucune autorisation officielle, légale ! Les agents infernaux de la non moins infernale Algérie ne font plus dans le détail. Ils agissent à la vue de tous !!!

Toutes ces pratiques sont bien sûr absolument inacceptables car elles vont à l’encontre des principes universels les plus élémentaires, inscrits dans les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme. Elles violent la dignité humaine et font régner un climat de peur, d’injustice sur toute une population, un peuple !

Nous les condamnons avec la plus grande fermeté, nous voulons qu’elles cessent dans les plus brefs délais. Ça n’est pas trop demander, le peuple kabyle a droit lui aussi au respect de son intégrité.

Merci aux villageois qui ont été solidaires et qui se sont tenus au côté de leur frère…

