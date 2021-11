LE MOUVEMENT ISLAMISTE DE RACHAD DÉPOSE PLAINTE CONTRE LE KABYLE ET LAÏQUE « ABANE MEZIANE » !

PARIS(SIWEL) – Le militant Kabyle Meziane Abane, a été informé il y a quelques jours par la police judiciaire de Paris qu’une plainte a été déposée contre lui en France par le Mouvement islamiste de Rachad. Nous ignorons les raisons exactes de cette plainte, mais cela est dû certainement à son combat politique contre l’islamisme.

Meziane reste droit dans ses bottes et prêt à affronter leur acharnement contre lui, il déclare, que si Rachad pense que c’est ainsi qu’il arrêtera son combat contre eux et leur idéologie meurtrière, c’est qu’ils ignorent vraiment sa détermination.Non à l’islamisme et son idéologie, que Meziane sache que la Kabylie sera à ses côtés.

Tous solidaire avec Meziane.

SIWEL 231928 NOV 2021