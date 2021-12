LE MILITANT KABYLE HAMOU MEDDAH KIDNAPPÉ PAR LES FORCES COLONIALES ALGÉRIENNES

ĞAΣFṚA/BURĞ BŪ ARRĪRIĞ (SIWEL) — Les forces coloniales algériennes sont allées le mercredi 15/12/2021 perquisitionner le domicile du militant Kabyle Hamou MEDDAH, une perquisition qui était très musclée face à une famille et des enfants pacifistes et innocents.Les gendarmes de l’état criminel algérien sont retournés une nouvelle fois hier le samedi 18/12/2021 chez Hamou et ils l’ont arrêté injustement et sans motif valable. Il s’agit ici de pratiques racistes envers le peuple Kabyle.

Notre ami militant est actuellement à la prison coloniale d’Ain Soltane à Burğ bū Arrīriğ d’après les informations en notre possession.

Halte à la répression coloniale algérienne en Kabylie.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 191945 DEC 2021