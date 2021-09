LE MILITANT ABDENOUR ABDESLAM EMBARQUÉ PAR LES FORCES COLONIALES ALGÉRIENNE. LA RÉPRESSION BAT SON RECORD EN KABYLIE

TIZI-WEZZU (SIWEL) — La chasse aux militants de tout bord en Kabylie ne s’arrête pas. Ça n’en finit pas, à chaque jour son lot de répressions, de kidnapping et d’arrestations arbitraires de la part du colon algérien.

Le militant Abdennour Abdeslam vient de se faire embarquer par la BRI (police coloniale algérienne) après avoir perquisitionné son domicile et lui avoir saisi tout ce qu’il avait comme documents et outils numériques. Cette arrestation a-t-elle une relation avec sa dernière proposition concernant les élections municipales prochaines, souhaitées par Alger et rejetées par la Kabylie, où il a proposé textuellement : « LES ÉLECTIONS LOCALES (APC/APW) SONT UNE OPPORTUNITÉ POUR REMETTRE LE SORT DE NOTRE KABYLIE ENTRE LES MAINS DIRECTES DE SES CITOYENS DE CHAQUE AARCH OÙ TOUT LE MONDE CONNAIT TOUT LE MONDE : CE QUI ASSURE ET RASSURE TOUT CONTRÔLE ! »À bas la répression à l’encontre du peuple Kabyle. Libérez Abdenour Abdeslam.

Libérez la Kabylie.

SIWEL 131816 SEP 2021