LE MAK ET L’ANAVAD RELANCENT LA CHAINE TAQVAYLIT.TV SUR LE SATELLITE AU PROFIT DE LA KABYLIE ET DE TOUTE TAMAZGHA

KABYLIE (SIWEL) — Depuis le dimanche 6 juin 2021, le Gouvernement Provisoire Kabyle en exil (Anavad) et le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) ont remis la chaîne Taqvaylit.TV sur le satellite.

Cet exploit est le fruit d’une collaboration d’une équipe de militantes et de militants indépendantistes déterminés à doter la Kabylie d’une télévision souverainiste libre et citoyenne. Taqvaylit.TV se réjouit d’être une chaîne de télévision indépendante, car elle est financée exclusivement par les militantes et militants du MAK.

Le remise sur satellite de Taqvaylit.TV intervient dans un moment crucial marqué par une répression sans précédent en Kabylie, un climat de guerre et de terreur instauré à l’approche des élections législatives qui annoncent un troisième exploit de Zéro Vote en Kabylie qui la rapprochera irrévocablement vers son indépendance perdue un certain 24 juin 1857.

Les médias algériens mènent à travers une soixantaine chaînes arabo-islamistes, y compris celles dites amazighes, des campagnes de dénigrement de la Kabylie et de diabolisation du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) depuis quelques années à travers des programmes d’endoctrinement, d’arabisation, d’islamisation, de salafisation, d’abrutisation, de diffamation, d’humiliation, de révisionnisme négationniste, et de la falsification de l’histoire.

Le MAK et l’Anavad relancent la chaîne Taqvaylit TV, en guise de riposte, même à des rapports asymétriques, pour contrer cet environnement machiavélique hostile à la Kabylie et défendre sans détours et sans complaisance aucune les intérêts du peuple kabyle dans toutes ses dimensions.

La chaîne Taqvaylit.TV fait partie du bouquet réseau kabyle qui compte à son actif plusieurs chaines thématiques dont Cna.TV, Arrac.TV, Amezruy.TV, et Addal.TV qui ne tarderont pas à se développer pour prendre à leurs tours leurs envols et accomplir leurs missions respectives.

L’ambition de Taqvaylit.TV est de s’introduire dans tous les foyers kabyles en Kabylie et en diaspora, afin de leur faire parvenir la véritable et l’information juste, de les sensibiliser sur les enjeux, les dangers et les menaces qui pèsent quotidiennement sur la Kabylie. En outre, Taqvaylit.TV œuvrera pour unifier les rangs du peuple kabyle, pour qu’il prenne conscience qu’il est un peuple à part entière, comme tous les peuples du monde, et qu’il dispose de pleins de droit, dont celui de l’Autodétermination.

Les programmes de TaqVaylit.TV sont diffusés gratuitement pour tous les Kabyles et les amazighs résidant en Afrique du Nord.

Pour les Kabyles et les amazighs du reste du monde, ils les recevront moyennant un abonnement annuel à un bouquet regroupant plusieurs chaînes de télévision et de radios Kabyles sur internet, via un boitier multimédia Android ou une clé HDMI « STICK TV ». Pour plus d’information, prière de se connecter sur le site web du Réseau Kabyle ( https://www.reseaukabyle.com ).

COMMENT REVOIR LES PROGRAMMES DE LA CHAINE TAQVAYLIT.TV

1) RECEVOIR TAQVAYLIT.TV PAR SATELLITE : TaqVaylit.TV est transmise à partir du Beam Nord du satellite RASCOM 1R situé à 2.9°E.

Elle est diffusée sur la fréquence (infos pour votre récepteur TV) : fréquence centrale 11321 MHz ; Symbol rate 8000 Kbs, DVB-S2 QPSK.

Couverture géographique : Kabylie et Afrique du nord

2) RECEVOIR TAQVAYLIT.TV VIA UNE CONNEXION INETRNET HAUT DEBIT (XDSL/FIBRE) SUR VOTRE TÉLÉVISEUR

Téléchargez gratuitement l’application Android TaqVaylit.TV depuis Google Play et Amazon AppStore et installez-la sur :

a) Smart TV : votre téléviseur intelligent connecté de préférence par un câble Ethernet (au lieu du Wifi) de la box xDSL ou Fibre de votre fournisseur d’accès à l’internet.

b) Box IPTV (boitier ou Stick TV commercialisé par Réseau Kabyle) : relié via câble HDMI à votre téléviseur, téléchargez gratuitement et installez l’application Android sur votre boitier IPTV connecté à la box xDSL ou Fibre de votre fournisseur d’accès à l’internet.

3) RECEVOIR TAQVAYLIT.TV VIA UNE CONNEXION INTERNET HAUT DÉBIT SUR MON TÉLÉPHONE ANDROID

Smartphone, connexion 3G/4G, Android. L’application TaqVaylit.TV Android est disponible sur Google Play.

ABONNEZ-VOUS A TAQVAYLIT.TV : Vous trouverez le formulaire d’abonnement sur le site web https://www.reseaukabyle.com

TELECHARGER ET INSTALLER l’application TaqVaylit.TV Android est disponible sur Google Play

